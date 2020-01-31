5 شركات سمسرة تستحوذ على 80% من صفقات خارج المقصورة بالبورصة

استحوذت 5 شركات وساطة مالية على نحو 80% من قيم تعاملات السمسرة بالبورصة في سوق خارج المقصورة خلال شهر يناير المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير – الذي وصل “المال” نسخة منه – إلى أن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية جاءت في الصدارة بحصة قدرها 32.9%، تلتها شركة نعيم للوساطة بنسبة 15.8%.

وأوضح تقرير البورصة أن شركة التجاري الدولي للسمسرة جاءت في المرتبة الثالثة، بحصة بلغت 14.9%، ثم شركة فاروس 10.8%، وأخيراً سيجما لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.1%.

يذكر أن المستثمرين العرب والأجانب قد سجلوا إجمالي مبيعات بالبورصة بقيمة 390 مليون جنيه خلال يناير المنقضي.

وحقق الأجانب مبيعات بقيمة 190.5 مليون جنيه بعد استحواذهم على 24.5% من التعاملات، بينما بلغت مبيعات العرب 199.4 مليون جنيه بحصة 9.7%.

واستحوذت الأسهم على 26.23% من إجمالي قيم تداولات البورصة في سوق داخل المقصورة خلال الشهر المذكور ، بينما سيطرت السندات على 73.77% من تداولات نفس الشهر.

وتصدر سهم شركة البنك التجاري الدولي – مصر أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالسوق من حيث قيم التداول – بدون الصفقات – خلال يناير الماضي.

يشار إلى أن تداولات البورصة ارتفعت بحوالي 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات يناير المنقضي، لتسجل 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019.

وجرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية مقارنة بحوالي 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 الف عملية الشهر السابق له.

يذكر أن مؤشرات البورصة تباينت خلال تعاملات شهر يناير وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وتداولات قوية على أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليصل إلى 538 نقطة، بينما هبط مؤشر “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خلال يناير، ما يعادل 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.