5 شركات سمسرة تستحوذ على 31% من تعاملات اﻷفراد خلال شهر

أسماء السيداستحوذت 5 شركات سمسرة على حصة سوقية بنسبة بلغت 31% من تعاملات اﻷفراد خلال شهر مايو الماضى، لتوزع باقى النسب على الشركات المتبقيه بحصص بدأت من 4% . وجاءت تلك الشركات كالتالى أولاً "هيرمس" للوساطة فى اﻷوراق المالية بحصة سوقية بلغت 10.5% بقيمة بلغت 2.8 مليار جنيه، تلتها شركة "بايونيرز "

أسماء السيد

استحوذت 5 شركات سمسرة على حصة سوقية بنسبة بلغت 31% من تعاملات اﻷفراد خلال شهر مايو الماضى، لتوزع باقى النسب على الشركات المتبقيه بحصص بدأت من 4% .

وجاءت تلك الشركات كالتالى أولاً “هيرمس” للوساطة فى اﻷوراق المالية بحصة سوقية بلغت 10.5% بقيمة بلغت 2.8 مليار جنيه، تلتها شركة “بايونيرز ” لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6% وبقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم شركة “التجارى الدولى” لتداول الأوراق المالية بـ 5.6% بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم “فاروس” لتداول اﻷوراق المالية بـ4.7% بقيمة 1.3 مليار جنيه، وأخيرًا شركة “نعيم” للوساطة فى اﻷوراق المالية بـ 4.3% بقيمة 1.1 مليار جنيه.