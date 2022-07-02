5 شركات سمسرة تتداول 168 مليار جنيه بتعاملات المؤسسات أول 6 شهور من 2022

حققت 5 شركات سمسرة تداولات بقيمة 168 مليار جنيه على صعيد تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو للعام الجاري 2022 .

وجاءت مؤسسة “التجاري الدولي” في الصدارة بحصة سوقية بلغت 27.6% وبقيمة تداول 57.3 مليار جنيه، تلاها المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية 23.1% وبقيمة تداول 48.1 مليار جنيه .

وحلت “الأهلي فاروس” في المركز الثالث بحصة سوقية 18.6% وبقيمة تداول بلغت 38.7 مليار جنيه، تلاها “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.2% وبقيمة تداول 14.9 مليار جنيه .

وفي المركز الخامس جاءت “بلتون لتداول الأوراق المالية”، بحصة سوقية 4.4% بقيمة تداول بلغت 9.1 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل حاد خلال تعاملات الربع الثاني فقط من العام الحالي من مطلع أبريل لنهاية يونيو 2022، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد هبط بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة.

كما تراجع مؤشر ” egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 14.4%، ما يعادل 104 مليارات جنيه ، ليغلق عند 621.9 مليار جنيه.