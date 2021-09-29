5 شركات سكر تتعاقد على زراعة 27.47 ألف فدان بنجر

تعاقدت 5 شركات منتجة للسكر على زراعة مساحات بنجر تصل إلى 27 ألفًا و470 فدانًا، وذلك ضمن الزراعات المبكرة للمحصول بمحافظة البحيرة، للموسم الجديد 2021-2022.

يُشار إلى أن موسم حصاد البنجر يبدأ مارس وإبريل من كل عام، وتصل المساحة المستهدفة إلى 720 ألف فدان، مقابل 650 ألف فدان الموسم الماضي.

قالت مصادر لـ«المال» إن أكبر التعاقدات كانت لشركة النيل للسكر؛ بعد أن بلغت المساحة المتعاقد عليها 10 آلاف و450 فدانًا، المزروع منها 8 آلاف و486 فدانًا، تلتها «الإسكندرية للسكر» التي تعاقدت على مساحة 9 آلاف و575 فدانًا، المزروع منها حتى الآن 6 آلاف و450 فدانًا.

وأكدت المصادر أن المرتبة الثالثة كانت من نصيب شركة «النوبارية للسكر» التي استحوذت على تعاقدات تصل إلى 5 آلاف و655 فدانًا، تم الانتهاء من زراعة 4 آلاف و315 فدانًا، ورابعًا جاءت «الدلتا للسكر» التي أبرمت اتفاقًا على 1600 فدان حتى الآن، بحصيلة مزروعة تصل إلى 1460 فدانًا، بينما الخامسة والأخيرة لشركة الشرقية للسكر التي اتفقت على 190 فدانًا، ما تم زراعته منها 120 فدانًا .

يذكر أن طن السكر الأبيض ارتفع بنحو 2500 جنيه خلال 3 أشهر، ليسجل سعره جملة 10 آلاف جنيه، مقابل 7 آلاف و500 جنيه خلال مايو الماضى. وأظهر تقرير صادر عن مجلس المحاصيل السكرية أن زيادة الرقعة الزراعية بمحصولى البنجر والقصب من المتوقع أن تزيد انتاجهما إلى %80 من حجم الاستهلاك حاليًا