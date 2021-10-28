5 شركات دواجن تتسلم 180 ألف طن ذرة شامية من المزارعين

تسلمت 5 شركات أعضاء باتحاد منتجى الدواجن 180 ألف طن ذرة شامية لأول مرة من المزارعين، بعد تفعيل بروتوكول التعاون بين شركات الاتحاد ووزارة الزراعة لتسويق محصول الموسم الحالى، بسعر يتراوح من 4500 إلى 5500 جنيه للطن.

قال محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ«المال» إن 5 شركات تسلمت 180 ألف طن ذرة شامية من المزارعين، وهى «الدقهلية» و«القاهرة للدواجن» و«الأهرام» و«مصر العربية»، و«الربيع».

وتوقع «العنانى» وصول الكميات التى تتسلمها شركات الدواجن إلى 800 ألف طن بنهاية الموسم، لافتًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار التسليم إلى مستويات أكثر من المتفق عليها فى العقد، نظرا لتحرك الأسعار فى السوق المصرية.

وأوضح أن مستوى المحصول جيد ومقارب للمستورد، مشيرًا إلى أن سعر الطن المستورد يتراوح من 5000 إلى 5500 جنيه من الميناء.

كان اتحاد منتجى الدواجن برئاسة المهندس محمود العنانى، والدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة، بحضور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، وممثلى الشركات التابعة للاتحاد، وسعد بسيونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، قد اتفقوا على تحديد أسعار التعاقد على شراء الذرة الشامية من المزارعين بقيمة 4500 جنيه للطن، وفقاً للمعايير والضوابط التى حددتها وزارة الزراعة.

يذكر أن «العنانى» قال فى تصريحات سابقة أثناء التوقيع إن التعاقد على محصول الذرة جاء وفقًا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بما يحقق هامش ربح للمزارعين، ويشجع على تلبية احتياجات صناعة الدواجن، فى ظل إجراءات الدولة لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وتشجيعًا لهم على التوسع فى زراعة المحصول.