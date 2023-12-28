5 شركات تقتنص مزاد الأقطان في كفر الشيخ بأسعار تصل إلى 12.7 ألف جنيه

قامت الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن تحت رعاية المهندس محمد خضر رئيس مجلس الإدارة و محمد عبد الحفيظ مدير عام الهيئة باستضافة منظومة تسويق القطن و شركات التجارة بمقر الهيئة بسموحة بالاسكندرية، وذلك اليوم الاربعاء 2023/12/27 لتنظيم إجراءات المزايدة علي حوالي قرابة 97 ألف قنطار من الأقطان الزهر لوجه بحرى من عددا من المحافظات.

وحسب تقرير صادر عن المزايدة التي عقدت اليوم، فقد كانت نتيجة المزاد بالنسبة للكميات المعروضة من محافظة كفر الشيخ ، والتي قد وصلت الى 12.7 ألف جنيه للقنطار صنف 96 بارتفاع قرابة الف جنيه عن أخر مزاد تم خلال ديسمبر الجاري أيضا.

وكانت معظم الشركات التي فازت بالمزاد شركة أبو مضاوي ومصر للاقطان، والاخلاص لتصدير الاقطان، والمجد لتصدير الاقطان، والنيل لتجارة وتصدير الاقطان، وذلك على اصناف جيزة 96 و94 .

وقد تم المزاد بحضور المهندس وليد السعدنى رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل والمهندس أنطوان أديب رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم و عضو اللجنة التنفيذية للمنظومة، والمهندس محمد زعلوك مدير عام المعامل والشهادات بالإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة و عضو اللجنة التنفيذية للمنظومة .

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات “الزراعة” و”التجارة” و”قطاع الأعمال” و”جمعية القطن” و”لجنة تجارة القطن بالداخل”، و”هيئة تحكيم القطن”.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن العام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.