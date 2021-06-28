5 شركات تفوز بمناقصتين لتوريد كابلات لشمال القاهرة للكهرباء بقيمة 230 مليون جنيه

فازت 5 شركات محلية بمناقصتين لتوريد كابلات كهربائية بجهد متوسط ومنخفض لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والطاقة، بإجمالى أطوال تصل لنحو 300 كيلو متر.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المال» – أن الشركات الخمس تتضمن السويدى إلكتريك «ايجيتك» وكابلات مصر، والعالمية لصناعة الكابلات، والجيزة لصناعة الكابلات، بالإضافة إلى الشركة الصينية للكابلات.

كانت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر، طرحت مطلع الشهر الجارى مناقصتين على الشركات المحلية لتوريد كابلات كهربائية بإجمالى أطوال تصل لنحو 300 كيلومترات ، بجهد 30/18 كيلو فولت.

وأوضحت أن المناقصتين تأتيان عقب إلغاء القابضة لكهرباء مصر، منذ أسابيع، ممارسة لتوريد 2260 كيلومتر كابلات بسبب ارتفاع الأسعار، ثم أصدرت تعليمات بأن تدبر كل شركة احتياجاتها بنفسها بدلًا من طرح مناقصات مجمعة.

وكشفت المصادر أن إجمالى تكلفة المناقصتين تصل لنحو 230 مليون جنيه لكافة الكابلات المطلوب توريدها، موضحة أن كل شركة من الشركات فازت بتوريد جزء من الأطول وفقا للمواصفات الفنية والمالية المطلوبة.

وتتضمن المناقصة الأولى التى تعد رقم 78 لشركة شمال القاهرة توريد 100 كيلو كابلات ألومنيوم، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 23 ألف جنيه، ويبلغ قيمة التأمين الابتدائى نحو 1.1 مليون.

وأضافت أن المناقصة الأخرى تأتى لتوريد نحو 200 كيلومتر كابلات جهد منخفض، وتبلغ قيمة كراسة الشروط نحو 23 ألف جنيه، إضافة إلى 1.2 مليون تأمينًا ابتدائيًا للمناقصة.

وأوضحت أنه من المرتقب أن تكون الأسعار المالية الواردة بالعروض المقدمة متغيرة وفقا للأسعار العالمية، مشيرة إلى أنه حال حدوث أى ارتفاع فسيتم زيادة السعر، لافتة إلى أنه سيتم توقيع العقود خلال أيام على أن يتم التوريد خلال شهر من التوقيع وبمدة إجمالية للتوريد تصل إلى شهر.

وتستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ضخ استثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل (2021 / 2022 ) بزيادة قدرها 1.4 مليار.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم).