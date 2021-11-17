5 شركات تفوز بمزاد القطن فى البحيرة.. و«جيزة 86» يسجل 5690 جنيها للقنطار

فازت 5 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان بمزاد محافظة البحيرة الذى تم تنظيمه أمس الأول الاثنين، هي: «أبو مضاوي»، و«الإخلاص»، و«مصر لتجارة وحليج الأقطان»، و«أولام»، و«العمدة».

قالت مصادر مسئولة لـ«المال» إن أسعار الأقطان سجلت خلال مزاد البحيرة 5690 جنيها للقنطار الزهر لصنف «جيزة 86»، بزيادة 50 جنيها على آخر مزاد عقد مطلع نوفمبر الجارى وسجل خلاله القنطار 5640 جنيها، لافتة إلى أن السعر الافتتاحى للمزاد كان 3636 جنيها.

ويعد القطن الزهر هو القطن الذى يتم شراؤه من المزارعين ببذرته قبل عملية حلجه ونزع البذرة منه.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء مزادان بالدقهلية والمنوفية، على أقطان وجه بحرى، بحسب المصادر.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى، و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعمّمت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى تابعة لـ«القابضة للغزل والنسيج»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال.