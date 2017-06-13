5 شركات تعرض منتجاتها في أوتو تيك لصناعات السيارات

أحمد عوض علمت "المال" أن شركات إيداكو ، والقاضي للخراطيم و المواسير ودكتور جريش للزجاج، وتراك للمرايات وتراست للصناعات الهندية لأحزمة الأمان والكراسي، ستشارك بمعرض أوتو تيك للصناعات المغذية للسيارات.وأكد مصدر برابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة تعتزم تنشيط خطتها ا

أحمد عوض



علمت “المال” أن شركات إيداكو ، والقاضي للخراطيم و المواسير ودكتور جريش للزجاج، وتراك للمرايات وتراست للصناعات الهندية لأحزمة الأمان والكراسي، ستشارك بمعرض أوتو تيك للصناعات المغذية للسيارات.

وأكد مصدر برابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة تعتزم تنشيط خطتها التسويقية، عبر خفض تكلفة الحملات الإعلانية للشركات داخل المعرض، بالإضافة إلى دعم المشاركين بنسبة 50% من إجمالي التكلفة؛ بهدف زيادة عدد المشاركين بالمعرض المقرر إنطلاقة خلال الفترة من العاشر حتي الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وأرجع المصدر قلة عدد المشاركين بالمعرض خلال العام الجاري، إلى ارتفاع الأعباء على الشركات المصنعة في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع وأداء سوق السيارات المتراجع.

وقال إن إحدى الشركات طلبت تقليل المساحة المخصصة لها بهدف تقليل حجم النفقات.

وتابع أن الرابطة سترسل دعوات خارجية للعديد من شركات السيارات العالمية خلال الشهر المقبل.

كان أعضاء مجلس رابطة الصناعات المغذية، قد بحثوا دعوة الشركات العالمية “فولكس فاجن – بيجو سيتروين” للمشاركة بالمعرض.

تجدر اﻷشارة إلي أن “رابطة الصناعات المغذية للسيارات”، اتفقت مع شركة informa العالمية- وآرت لاين آيه سى جى & أى تى إف، لتكون المنظم الرئيسي للمعرض في دورته الحالية.