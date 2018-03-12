5 شركات تضخ 150 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى

❐ علا بدير: بدء مفاوضات الشريحة الثانية من مبادرة المركزى قريبا أحمد الدسوقىضخت 5 شركات تمويل عقارى هى: الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل، تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى، من إجمالى الشريحة الأولى المخصصة للشركات بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام الما

❐ علا بدير: بدء مفاوضات الشريحة الثانية من مبادرة المركزى قريبا

أحمد الدسوقى

ضخت 5 شركات تمويل عقارى هى: الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل، تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى، من إجمالى الشريحة الأولى المخصصة للشركات بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام الماضى.

وقالت علا بدير، مديرعام أول تسويق وتطوير الأعمال بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لـ«المال»، إن 5 شركات شاركت فى المبادرة من إجمالى 11 شركة تعمل بالقطاع، مشيرة إلى أن «الأولى» تصدرت قائمة التمويلات، يليها شركة الأهلى.

كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد وقعت عقدا مع البنك المركزى، فى مارس 2017، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى مبادرته التى أطلقها مطلع 2014، لتوفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وبمقتضاها حصلت “إعادة التمويل” على قرض مساند قيمته 500 مليون جنيه، لإعادة ضخه للشركات الراغبة فى العمل وفقا لأليات المبادرة.

ولفتت «علا»، إلى أن الشركات الخمس قد بدأت العمل فعلياً خلال الربع الأخير من العام الماضى، ونجحت فى ضخ 65 مليون جنيه، و85 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، لتصل إجمالى التمويلات إلى 150 مليون جنيه، مؤكدة أن جميع العقبات التى كانت قد تقف أمام الشركات تم تذليلها.

وقالت إن «الأولى والأهلى» أول شركتين ينضمان للمبادرة، تلاهم كونتكت، وأملاك والمصرية للتمويل، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة الأهلى المتحد، مؤخراً، لتبدأ ضخ تمويلات قريباً.

وتوقعت الانتهاء من استخدام كامل الشريحة الأولى خلال الشهور القليلة المقبلة، ما يستدعى بدء مفاوضات الحصول على شريحة ثانية، بنفس القيمة على أقل تقدير.

ورصد «المركزى» لمبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح التمويل بفائدة «7 و%8» لمحدودى ومتوسطى الدخل، حسب الترتيب، وفى فبراير الماضى سمح بتمويل أصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.

كما أتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.