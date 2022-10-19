5 شركات تسوق لمنتجاتها.. «المال» تنشر أبرز مقترحات غرفة الصناعات الغذائية المقرر عرضها في المؤتمر

حصلت «المال» على أبرز المقترحات التي وضعتها غرفة الصناعات الغذائية، لعرضها في المؤتمر الدولي الأول للصناعة والمقرر إقامته من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

ويقام المؤتمر بمناسبة مئوية اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الرئيس السيسي، وجميع رجال الصناعة في مصر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالتجمع الخامس.

قال سعيد بدر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة حددت 4 مطالب مهمة يتم عرضها خلال المؤتمر على الرئيس السيسي، لمناقشتها ووضع حلول فوريه لها.

ولفت إلى أن جميع المطالب تتعلق بعملية الصناعة وتسهيل الإجراءات اللازمة اتجاه المستثمرين لضخ استثمارات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف بدر لـ«المال»، أن أبرز المطالب المقرر عرضها خلال المؤتمر هي توفير الدولار لتوفير المواد اللازمة للصناعة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة للمصانع.

وتابع بدر أن المطالب شملت أيضا خفض التكاليف المطلوبة خلال إدخال المرافق للمصانع، مثل: «الغاز، والكهرباء، والمياه»، إضافة إلى عمل دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوفقة والمتعسرة لحل مشاكلها المالية وإعادة تشغيلها.

وأكد بدر أن هناك عددا من الشركات ستقوم بعرض منتجاتها خلال المؤتمر للتسويق للمنتج المصري داخليا وخارجيا، مضيفا أن أبرز تلك الشركات هي: «جهينة، وإيديتا، وصافولا مصر، ودومتي، وعبور لاند».

وتوقع بدر أن المؤتمر يهدف إلى الاستجابة من الرئيس السيسي إلى بعض مطالب المصنعين في مصر، مما يساعد على عملية نمو الصناعة وزيادة التصدير إلى الخارج.

وأشار إلى أنه من المقرر حضور اتحاد الصناعات كاملا بكافة غرفه الصناعية، برئاسة محمد السويدي، رئيس الاتحاد، وطارق توفيق وكيل الاتحاد، وأشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس لجنة الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عددا كبيرا من رجال الصناعة في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مردود إيجابي على الصناعة المصرية بشرط توفير حلول سريعة وعاجل لجميع التحديات والعقبات الراهنة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وجه الحكومة إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.