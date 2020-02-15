5 شركات تستحوذ على 52.42% من نشاط التأجير التمويلي خلال 2019 (جراف)

استحوذت شركات “بيت الخبرة”، و”كوربليس”، و”جى بى”، و”بى إم”، و”QNB” للتأجير التمويلى على حصة سوقية بلغت قيمتها 52.42% من النشاط خلال العام الماضى 2019، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

ونمت عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 34.1% خلال عام 2019، لتصل إجمالى العقود إلى 55.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 41.6 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى.

بيت الخبرة تتصدر قائمة الشركات خلال العام الماضى

وتصدرت “بيت الخبرة ” للتأجير التمويلى النشاط خلال العام الماضى بعدما نجحت فى الحصول على حصة سوقية بلغت 18.33% ، فيما جاءت “كوربليس” فى المرتبة الثانية بحصة بلغت 14.61%.

بينما جاءت جى بى للتأجير التمويلى المملوكة لمجموعة جى بى فى المرتبة الثالثة بحصة قدرت قيمتها 7.89% وفقا للرقابة المالية.

“بى إم” المملوكة ثانى أكبر بنك حكومى فى المرتبة الرابعة

واحتلت “بى إم” للتأجير التمويلى المملوكة لبنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى، المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرت قيمتها 5.51 %، ونجحت “Qnb” للتأجير التمويلى على المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.08%.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بعد أن أقره مجلس النواب، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ