5 شركات تستحوذ على 36% من تعاملات اﻷفراد بالنصف اﻷول

أسماء السيدنفذت 5 شركات سمسرة تعاملات بقيمة 66.5 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 36% بتعاملات اﻷفراد، خلال النصف اﻷول من العام الجاري.وجاءت على رأس تلك الشركات، هيرمس للوساطة في اﻷوراق المالية بقيمة 25.9 مليار جنيه بحصة سوقية 13.4%، من خلال 456 ألف عملية منفذة على 7.5 مليار وررقة مالية، تلاها

أسماء السيد

نفذت 5 شركات سمسرة تعاملات بقيمة 66.5 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 36% بتعاملات اﻷفراد، خلال النصف اﻷول من العام الجاري.

وجاءت على رأس تلك الشركات، هيرمس للوساطة في اﻷوراق المالية بقيمة 25.9 مليار جنيه بحصة سوقية 13.4%، من خلال 456 ألف عملية منفذة على 7.5 مليار وررقة مالية، تلاها شركة بايونيرز لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 12.4 مليار جنيه بالاستحوذ على جصة سوقية 6.4%، بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية من خلال 469.9 ألف عملية.

وفي الترتيب الثالث، جاءت شركة فاروس لتداول اﻷرواق المالية بقيمة تداول سجلت 11.8 مليار جنيه بحصة سوقية 6%، بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 123 ألف عملية، ثم شركة “التجاري الدولي للسمسرة في اﻷوراق المالية بقيمة 11.4 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 185 ألف عملية بحصة سوقية 5.9%، وأخيرًا شركة “بلتون لتداول الاوراق المالية” التى استحوذت على حصة سوقية بلغت 4.6%، بقيمة تداول 9 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 139 ألف عملية بحجم 2.7 مليار ورقة مالية.

على صعيد تعاملات شهر يونيو المنقضي، جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في اﻷوراق المالية، فاستحوذت فاروس لتداول اﻷوراق المالية على مركز القمة بتعاملات الافراد بحصة سوقية 12% بقيمة 2.2 مليار جنيه، يليها هيرميس للوساطة في اﻷوراق المالية بنسبة 9.2% بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول اﻷوراق المالية في الترتيب الثالث بحصة 6.76%، وقيمة تداول بنحو 1.2 مليار جنيه، ومن بعدها بايونيرز لتداول اﻷوراق المالية بـ5.9%، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه وفي المركز الخامس جاءت “التجاري الدولي” بنسبة 4.5% وبقيمة تداول 832 مليون جنيه.