تتنافس 5 شركات تعمل فى المجال الطبى والتنمية العمرانية لاقتناص قطعة أرض، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبيع فى العاصمة الإدارية، مخصصة لنشاط طبى ومستشفى.

وعلمت «المال» أن الشركات التى تتنافس على الأرض البالغة مساحتها 2749 مترا مربعا، هى مستشفى «ابن سينا»، وشركات «أطلس» للتطوير وإدارة المشروعات، و«فيورا» للتنمية العمرانية، و«إيه آر إم» للخدمات الطبية، وأخيراً «لوكيشنز ديفلمبونت».

وطرحت الهيئة تلك الأرض للبيع خلال شهر فبراير الماضى عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى، وبالفعل تقدمت عدة شركات للمنافسة على الشراء، وتم فتح العروض الفنية ونتج عنها تأهل 5 شركات لجلسة الفتح المالى.

ومن المنتظر أن تعقد اللجان المختصة فى الهيئة جلسة مفاضلة بين تلك الشركات يوم الأحد 24 أبريل الجارى، لفتح المظروف المالى المقدم منها تمهيدًا للإعلان عن اسم الشركة الفائزة بقطعة الأرض التى تقع فى الحى الثالث بالعاصمة الجديدة.

وقالت مصادر مقربة من هيئة المجتمعات العمرانية إن هناك اقبالاً لافتاً من الشركات لاقتناص قطع الأراضى التى تطرحها، والمخصصة لأنشطة طبية ومستشفى فى المدن العمرانية الجديدة، وهو ما يتضح فى تنافس أكثر من شركة على الشراء.

ولفتت إلى إن الهيئة اتجهت فى الفترة الأخيرة لطرح أراضٍ مخصصة لمدن طبية متكاملة فى منطقة شرق القاهرة، ومنها القاهرة الجديدة والشروق وبدر، وتم تخصيص أراضٍ لعدة شركات عالمية ومحلية، بما يعكس تزايد الطلب على تلك النوعية من الاستثمارات.

وشهدت منطقة شرق القاهرة ظهور مدن طبية جديدة، على غرار مشروع شركة «المصريين للرعاية الصحية»، التى حصلت على قطعة أرض على مساحة 140 فدانًا، بمدينة بدر بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة باستثمارات 21 مليار جنيه.

كما كشفت «المال» على حصول شركة «إن إتش إم سى» على قطعة أرض أخرى بمساحة 72 فدانًا لإنشاء مدينة طبية متكاملة بالشروق، فيما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية أرضًا لإنشاء مدينة طبية بمساحة 30 فدانًا فى الشروق أيضاً.

«بيفرلى هيلز» تطلب شراء 15.5 ألف متر «طبى» بمدينة الشروق.. والحسم 24 أبريل

وعلمت «المال» أن الهيئة طرحت قطعة أرض فى مدينة الشروق خلال شهر فبراير الماضى، مساحتها 15595 مترا مخصصة للنشاط الطبى وتم تحديد سعر المتر بقيمة 7120 جنيها، بما يعنى أن القيمة الإجمالية لها تقارب 111 مليون جنيه، وتقدمت شركة بيفرلى هيلز بعرض لشرائها من المرتقب البت فيه يوم 24 أبريل الجارى.

ووفقاً لبيانات سابقة عن «بيفرلى هيلز»، فإن الأخيرة تملك مشروعات تجارية وإدارية وطبية بمدينة الشروق، منها مول سكاى بلازا على طريق مصر – الإسماعيلية، بخلاف مول سيتى بلازا وأخيراً مشروع «سويس ميدكال سنتر»، والذى يضم عيادات طبية وعلاجية ومستشفى جراحات.

أما فى مدينة قنا الجديدة، فقد تقدمت شركة «قنا سكان للأشعة التشخيصية» بعرض لشراء قطعة أرض طرحتها الهيئة فى المدينة لإنشاء مركز طبى بمساحة 3442 مترا وبسعر 2680 جنيها للمتر، بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.

ونشرت «المال» فى السابق تقريراً يتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية خلال شهر فبراير الماضى 64 قطعة أرض للبيع فى 24 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2020.