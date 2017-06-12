5 شركات تتنافس على حوش خزانات الوليدية

❐ تلقى العروض وخطاب ضمان بقيمة 100 ألف دولار نهاية الشهرعمر سالمتتنافس 5 شركات للفوز بمناقصة حوش الخزانات الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية، المملوكة لشركة الوجه القبلى بقدرة 650 ميجا وات فى أسيوط.وقال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن الـ 5 شركات اشترت كراسة شروط الم

❐ تلقى العروض وخطاب ضمان بقيمة 100 ألف دولار نهاية الشهر

عمر سالم

تتنافس 5 شركات للفوز بمناقصة حوش الخزانات الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية، المملوكة لشركة الوجه القبلى بقدرة 650 ميجا وات فى أسيوط.

وقال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن الـ 5 شركات اشترت كراسة شروط المناقصة التى طرحت منتصف مايو الماضى، لافتاً إلى أن الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط، هما الأعمال الهندسية البورسعيدية ، و«بتروجت» و«أوراسكوم»، بالإضافة إلى شركة الهلال للمقاولات العمومية وشركة أخرى.

ومن المقرر تلقي العروض يوم 29 يونيو الجارى، على أن تلتزم كل شركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 100 ألف دولار، لصالح شركة الوجه القبلى للإنتاج.

يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ 15 % ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة «2012 – 2017».

ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ «ﺃﻭﻓﻴﺪ» ﺑ 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».

فى السياق ذاته، كشف مصد ر مسئول أن 4 شركات اشترت كراسة الشروط الخاصة بمناقصة التحكم الخاصة، بمحطة توليد كهرباء الوليدية بمحافظة أسيوط، التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

وأوضح أنه من المقرر تلقي العروض نهاية يونيو الجارى، ويصل تكلفة كراسة الشروط إلى 27.5 ألف جنيه، بعد موافقة جهات التمويل الخاصة بالمناقصة على مستندات الطرح ، وتلتزم كل شركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 ألف دولار، لصالح شركة الوجه القبلى للإنتاج.

ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى نحو 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، «ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.

يذكر أن محطة «الوليدية» تخدم محافظة ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻭﺳﺘﺠﻨّﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.