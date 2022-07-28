5 شركات تتنافس على توريد قضبان لرفع كفاءة خطي المترو الأول والثانى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 5 شركات دولية ومحلية تقدمت بعروضها الفنية والمالية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -التابعة للهيئة القومية للأنفاق- للمنافسة على توريد كمية كبيرة من القضبان لرفع كفاءة السكة الحديد لخطى مترو الأنفاق الأول «حلوان – المرج» والثانى «شبرا الخيمة – المنيب».

يشار إلى أن خط المترو الأول بدأ تشغيله عام 1987 ويمتد بطول 44 كم، وبعدد 35 محطة، والثانى عام 1996 بإجمالى طول 21.6 كم، وعدد 20 محطة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أنه بداية من اليوم الخميس سيتم فتح العروض الفنية الكيانات المتنافسة على الصفقة، يليها تقييم العطاءات المؤهلة فنيًا واستبعاد الباقي، لافتة إلى أن المنتجات المطلوب توريدها تقتصر على الدول الأوروبية، وروسيا، ومصر.

وخلال أيام ستقر وزارة النقل تعريفة جديدة لشبكة مترو الأنفاق، لتغطية مصروفات التشغيل، لا سيما بعد ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، والأجور، وفقًا لتصريحات تلفزيونية أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير، منذ يومين.

وأشارت المصادر إلى أن الكيان الفائز ملزم بتوريد %50 من المهمات خلال 4 أشهر من توقيت إعلانها بالصفقة، والباقى خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى، مع الالتزام بتوفير عقد ضمان للمنتجات لفترة 4 سنوات من بداية التوريد، موضحة أن شركة المترو تسعى لعمل بعض التجديدات فى الخطين خلال فترة قريبة.

وستبدأ الهيئة القومية للأنفاق -بالتوازى مع تقييم المتنافسين لتوريد مهمات رفع كفاءة أعمال السكة- أول أغسطس المقبل تلقى عروض 3 شركات هي: «سيمنز الألمانية، وألستوم، وكولاس الفرنسيتين» للمنافسة على تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج».

وتسعى هيئة الأنفاق لبدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل 2023 لمدة 66 شهرًا، ويستهدف تحسين زمن التقاطر التصميمى، ليصبح 2 دقيقة ونصف، بدلًا من 4 دقائق ونصف حاليًا، لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

وتتماشى التطويرات المقرر تنفيذها بالخط الأول مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها، الأمر الذى يسهم فى تقليل الزحام على الأرصفة وتحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط «حلوان – المرج» بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.