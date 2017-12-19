5 شركات تتنافس على تنفيذ حواجز الأمواج لقلعة قايتباي

مها يونستقدمت خمسة شركات للمنافسة على المرحلة الأولى من مشروع "حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي" بمحافظة الإسكندرية للمناقصة العامة التي حملت رقم 17 لسنة 2017 -2018، وذلك لإنشاء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة، بقيمة تأمين إبتدائي بلغ 4.5 مليون جنيه.وعلمت "المال" من مصادر بالهيئة الم

مها يونس

تقدمت خمسة شركات للمنافسة على المرحلة الأولى من مشروع “حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي” بمحافظة الإسكندرية للمناقصة العامة التي حملت رقم 17 لسنة 2017 -2018، وذلك لإنشاء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة، بقيمة تأمين إبتدائي بلغ 4.5 مليون جنيه.

وعلمت “المال” من مصادر بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الشركات المتقدمة هي “المقاولون العرب، قاصد خير للتوريدات، هارونكو للإنشاء والتعمير، العالمية للمقاولات، وشركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقي”، وذلك لمطابقتهم للشروط والمواصفات الفنية.

يُشار إلى أن الصخرة الأم التي تحمل قلعة قايتباي بجزيرة فاروس ، تحمل كميات كبيرة من الفجوات والنتوءات والتجاويف التي تغرقها بمياه البحر من ناحية الشمال “الميناء الشرقي”، مما يُهدد بغرق الصخرة مع مرور السنوات بفعل العوامل الجوية، الأمر الذي إستدعى أثريو الإسكندرية بتقديم مطالبات للمسئولين بضرورة ترميم القلعة لحمايتها، من خلال مشروع آثري عاجل يستهدف تلك الصخرة.