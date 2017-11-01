5 شركات تتنافس على إدارة محافظ جمارك الإسكندرية بمليار جنيه

أحمد على علمت «المال» أن مصلحة جمارك الإسكندرية، طرحت مناقصة على شركات إدارة الأصول، لإدارة محافظ مالية بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه. وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات التى تأهلت للمرحلة النهائية هي: «أكيومن» «ألفا كابيتال» و«رسملة مصر» و«القاهر

أحمد على

علمت «المال» أن مصلحة جمارك الإسكندرية، طرحت مناقصة على شركات إدارة الأصول، لإدارة محافظ مالية بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات التى تأهلت للمرحلة النهائية هي: «أكيومن» «ألفا كابيتال» و«رسملة مصر» و«القاهرة المالية CFH» و«العربى الأفريقى»، موضحة أن تلك الأموال تخص صندوقين للعاملين بالمصلحة، بقيمة 600 و400 مليون جنيه.

وتوقعت أن تثمر الدراسة النهائية للعروض الفنية والمالية، عن اختيار 3 شركات أو أكثر، على أن يتم تقسيم أموال الصندوقين فيما بينهما.

يُذكر أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» ألزمت الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بإسناد إدارة صناديق التأمين الvخاصة والمحافظ المالية لشركات إدارة أصول متخصصة، وعدم إدارتها عبر العاملين بتلك الجهات.

ونص قرار الهيئة رقم 99 لسنة 2015 على ضرورة الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذى يبلغ حجم أمواله أكثر من 100 مليون جنيه، كما أجاز التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارتها فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها.

وتعد مصلحة جمارك الإسكندرية إحدى الدوائر المركزية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، وتدير «كلًا من «ميناء الإسكندرية البحرى»، ومنطقة حرة بـ«منطقة العامرية».

وتتبع مصلحة الجمارك المصرية وزارة المالية، ويمتد دورها من تحصيل الرسوم والضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة والصادرة.