5 شركات تتنافس بقوة على إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية

أبرزها شركات "تيبيا" و"ستيرلينج وولسون"عمر سالمتحسم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المناقصة التى طرحتها لإنشاء محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو بأسوان بقدرة 26 ميجاوات،الشهر المقبل.وقالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لـ "المـال" إن قائمة الشركات المتأهلة للمشروع تضم «ستيرلنج وولسون&ra

أبرزها شركات “تيبيا” و”ستيرلينج وولسون”





عمر سالم

تحسم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المناقصة التى طرحتها لإنشاء محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو بأسوان بقدرة 26 ميجاوات،الشهر المقبل.

وقالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لـ “المـال” إن قائمة الشركات المتأهلة للمشروع تضم «ستيرلنج وولسون» الهندية و«تبيا» و«شنغهاى إليكتريك» الصينيتين وشركة إسبانية وأخرى مصرية.

وأضافت المصادر أنه تم التعاقد مع التحالف الاستشارى DNV KEMA and ERCC لإعداد دراسة الجدوى ودراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع.

وأشارت إلى أن المحطة تمول من الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» بقيمة 40 مليون يورو،ومن المتوقع البدء فى التنفيذ قبل نهايو يونيو المقبل.

ويتكون المشروع من مجموعة خلايا الفوتوفولطية تقوم بتحويل الضوء الشمسى إلى تيار مباشر، والعواكس الكهربية (Inverters)، التى تقوم بتحويل التيار المباشر إلى تيار متردد والمحولات وخطوط النقل الخاصة بربط المحطة على الشبكة القومية.

وتنافس على المناقصة 33 شركة محلية وعالمية، من ضمنها «تحالف تبيا» المصرى الصينى، و«ستيرلينج ولسون» الهندية، و«جينرال دو سولير» الفرنسية، و«إى إف إيه سى» البرتغالية، و«كومبليت إنيرجى سوليوشن» المصرية، و«أوراسكوم للإنشاءات» المصرية، وتحالف «نصر سولار» المصرى الألمانى، وتحالف «بيليكتريك» المصرى الألمانى.

كما تتضمن القائمة «ايسوليكس سولار» الإسبانية، و«صن مصر» المصرية، و«دونج فانج» الصينية، وتحالف «سوميك» المصرى الصينى، و«اى جى اى سولار» الإسبانية، وتحالف «سى سى سى» الإسبانى اللبنانى، و«كى سى سى» الكويتية، و«انتيجريتيد» المصرية، و«سنتيك» الصينية.