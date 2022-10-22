5 شركات تتسابق لاقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري في مدينة السادات

تتسابق 5 شركات بالسوق العقارية على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري في مدينة السادات.



وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن قطعة الأرض تقع على مساحة 1544 مترا مربعا، وتحديداً بالمنطقة السكنية رقم (25) بمدينة السادات.

ووفقاً لبيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني في شهر سبتمبر ، بلغ سعر المتر بتلك قطعة الأرض نحو 6715 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض حوالي 10.367 مليون جنيه.

يشار إلى أنه خلال سبتمبر المنقضي، وصل عدد الأراضي المطروحة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية إلى 57 قطعة أرض تتوزع في 17 مدينة جديدة.

وتعرض الهيئة هذة الأراضي للبيع بآلية التخصيص الفوري، التي تبنتها في طروحاتها منذ مارس 2019، لدعم خطة الدولة في جذب المستثمرين، وتشجيع حركة التنمية العمرانية.

وبحسب الهيئة، تقدمت بالفعل الخمس شركات لقطعة الأرض التي تمت إتاحتها على موقع الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، للبيع بآلية التخصيص الفوري.

واطلعت “المال” على الكشف الخاص بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة من قبل تلك الشركات، وذلك خلال الفترة من 1/9/2022 حتى 15/9/2022 ، وذلك بنظام المظاريف المغلقة.

وتبين من الكشف، أنه تم قبول عروض تلك الشركة فنياً، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الإثنين الموافق 24/10/2022

وأضافت الهيئة لأن هذة الشركات هي:” إبداع للتنمية وإدارة المشروعات، شمس الخليج للتنمية وإدارة المشروعات، إس إم للمراكز التجارية، عزيز كونستر كشنز، نيو سيتي للاستراد والتصدير”.

ومن خلال قائمة الشركات السابقة، إتضح تنوع مجالات عملها بين الاستيراد واالتصدير، إدارة المشروعات، والتنمية العمرانية.

وكشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمراني أن الهيئة في تصريحات سابقة لـ”المال” أن الهيئة تلقت 352 طلبا لشراء أراض من مستثمرين بالمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر السابق، مشيراً إلى أن عدد طلبات الشراء التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي وصل إلى 1955 طلب..

وحول آخر تعديلات الهيئة على آلية التخصيص الفوري التي تطرح بها أراضيها مع بداية كل شهر، وضعت عدة تعديلات لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى

ووفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة، تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 121 ألف فدان، منها 63 ألف فدان كتلة عمرانية، و49 ألف فدان حزام أخضر، و8 آلاف فدان مساحات مستغلة خارج الكتلة.

ويسجل حجم استثمارات المدينة نحو 14166 مليون جنيه، وذلك حتى 31/3/2022، تتوزع في خمس قطاعات رئيسية، وهي قطاع الإسكان، والمرافق، والخدمات، الزراعة، وقطاع الدراسات ومشتريات.

ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المرافق لنحو 9471 مليون جنيه، وفي قطاع الإسكان 3467 مليون جنيه، وفي قطاع الخدمات 1121 مليون جنيه، وفي قطاع الزراعة 63.528 مليون جنيه، وأخيراً قطاع الدراسات والمشتريات بقيمة 43,315 مليون جنيه.