5 شركات تابعة لقناة السويس تشارك في معرض «صناعة بلدنا» يوليو المقبل

تشارك خمس شركات تابعة لهيئة قناة السويس في معــرض صنـاعــة بلـــدنا” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. في الفترة من 3 غلى 5 يوليو القادم ، والذي يعد أكبـــر تجمـع للصنــاعات الوطنيـة بمصر.

وتشمل تلك الشركات القناة للموانئ والمشروعات الكبري وهى شركة متخصصة فى مجال أعمال التكريك والإنشاءات البحرية والموانئ والأعمال المدنية، وقد تأسست عام 1965 تحت اسم شركة القناة لأعمال الموانئ. وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة، وإنشاء رصيف بشرق التفريعة ببورسعيد، وتطوير رصيف 96 بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وأعمال التكريك بمنتجع الجلالة السياحى.

وتشارك الشركة حالياً فى مشروع تطوير ميناء العين السخنة بإنشاء رصيف بحرى بطول 980م، ومشروع توسعة وازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، وأيضا مشروع القطار الكهربائي السريع، ومشروع حياة كريمة، بالإضافة لمشروعات التكريك لبحيرات المنزلة، مريوط، البردويل، ومشروعات التكريك لموانئ جرجوب، الإسكندرية، العريش، ومشروعات التكريك لنهر النيل.

كما تشارك شركة ترسانة السويس البحرية في المعرض ، والتي تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال إصلاح السفن والتى تأسست منذ أكثر من 150 عاما وتتميز الشركة بالموقع الجغرافي الفريد من نوعه على البحر الأحمر وخليج السويس والمدخل الجنوبى لقناة السويس وتمتلك شركة ترسانة السويس البحرية إمكانات متعددة ومن أبرزها الحوض العائم والذى يعتبر من أكبر الأحواض العائمة فى العالم بقدرة رفع تصل حتى 55 ألف طن.

بجانب شركة البورسعيدية للأعمــــــال الهندسية والإنشـــــاءات البحرية والتي تأسست عام 1919 وتم تأميمها ،متخصصة فى بناء وإصلاح جميع الوحدات البحرية والنيلية الحديدية بمختلف أنواعها وأحجامها و تصنيع لنشات الألومنيوم، ولنشات الفايبر جلاس حمولات مختلفة والشمندورات بجميع أنواعها.

كما تشارك شركة القناة للحبال ببورسعيد ونشاطها فى عام 1965 بإنتاج حبال مانيلا والسيزال، والخيوط لجميع الأغراض، وبدأت في عام 1981 فى إنتاج الحبال والتوائم من الألياف الاصطناعية والخيوط الأحادية وكذلك الحبال متعددة الشعيرات المصنوعة من مادة البولي أميد ، وتشارك شركة التمساح لبناء السفن ،وتتمتع بخبرة تزيد عن 60 عامًا فى المجال البحرى والخدمات البحرية والعمرات والشمندورات وتأجير وحدات الخدمات البترولية والقاطرات –( DP2).