5 سيارات مستعملة يمكنك اقتناؤها بسعر هاتف «أيفون 14 PRO MAX» في مصر

هل تعلم عزيزي القاري أنه يمكنك اقتناء سيارة مستعملة؛ من بين 5 طرازات، بنفس سعر هاتف أيفون 14 PRO MAX ؛ والذى وصل سعره لمستويات غير مسبوقة من قبل عدد من التجار وشركات تجزئة الإلكترونيات، ليصل إلى 60 ألف جنيه.

وفي رصد أجرته “المال” على أسعار السيارات المستعملة؛ فقد تبين وجود 5 طرازات بنفس مستوى القيم السعرية لهاتف «آيفون 14»، وتحديدًا نسخة «pro max» التى تم طرحها من قبل عدد من التجار، وشركات تجزئة الإلكترونيات عبر بعض المنصات خلال الأيام الماضية.

وتعرض 5 سيارات مستعملة بالقيمة السعرية نفسها التى يتم بيعها لهواتف «آيفون 14 pro max» وهي «شيفروليه لانوس موديل 2012، إسبيرانزا A516 موديل 2008، وهيونداي أكسنت 2001، وسوزوكي ماروتي 2009، وهيونداي أكسيل 1997».

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل، منها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات والكماليات المزودة بالفئات المطروحة في السوق المحلية».

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في سوق المحمول لـ«المال» في تصريحات سابقة، إن الأيام الماضية شهدت دخول كميات من هواتف «أيفون 14 pro max» في السوق المحلية عبر الاستيراد بنظام “الشخصي” من قبل بعض تجار المحمول.

وأضافت أن الكميات المعروضة من هواتف «أيفون 14 pro max» مزودة بنظام التشغيل التقليدي “شريحة عادية” وليست مدمجة «e-sim»، موضحًا أن سلسلة الهواتف الجديدة التى تم إطلاقها من «آيفون» جاءت عبر إصدارين، الأول مدعوم بأنظمة التشغيل بشرائح “عادية”، والآخر بـ«e-sim» المخصصة لبعض الأسواق ومنها “الأمريكية”.

وبدأت بعض المنصات الإلكترونية فتح باب الحجز المسبق على سلسلة هواتف آيفون 14، وعلى رأسها هاتف «آيفون 14 برو ماكس»، المزودة برامات 6 جيجا، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ويدعم الجهاز خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

ويصل سعر الهاتف على منصة «بي تك» بسعر 59 ألفًا و399 جنيهًا، بخصم 4% بدلًا من 62 ألفًا.

يشار إلى أن شركة «آبل» العالمية طرحت سلسلة هواتف Iphone 14 الجديدة في مؤتمر عالمي، يوم 7 سبتمبر من الشهر الحالي، بأسعار تبدأ من 999 دولارًا للجهاز الواحد.