5 سيارات تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه

أحمد شوقيشهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية مما أثر على حجم المبيعات في السوق المصرية التي يعتبر العامل السعري هو الحاسم في قراراتها الشرائية خاصة بالنسبة للسيارات الاقتصادية التي تتناسب أسعارها مع الدخول المتوسطة والمنخفضة.وفيما يلي تستعرض المال قائمة ارخص 5 س

أحمد شوقي

شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية مما أثر على حجم المبيعات في السوق المصرية التي يعتبر العامل السعري هو الحاسم في قراراتها الشرائية خاصة بالنسبة للسيارات الاقتصادية التي تتناسب أسعارها مع الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وفيما يلي تستعرض المال قائمة ارخص 5 سيارات بعد تحركات الأسعار التي أقرها الوكلاء خلال الفترة الماضية، وتمثل السيارات الخمس شريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه.

1. شيري إنفي

يقدر سعر السيارة بـ 136 ألف جنيه. وهي سيارة صينية يتم تجميعها محليا من خلال شركة جي بي أوتو غبور.

2. لادا جرانتا

تتوفر السيارة في مصر من خلال فئتين الأولى بسعر 137 ألف جنيه والثانية بسعر 142 ألف جنيه. وهي سيارة روسية، يتم تجميعها محليا من خلال شركة الأمل لصناعة السيارت.

3. شنجان بيني ميني

يصل سعر السيارة إلى 140 ألف جنيه. وهي سيارة صينية. وطرحت من خلال شركة أراب موتورز الوكيل الرسمي.

4. سوزوكي ألتو

يصل سعرها إلى 140 ألف جنيه. وهي سيارة يابانية يتم استيرادها من خلال شركة مودرن موتورز الموزع الرئيسي للسيارة.

5. سينوفا A1- مانيوال

يقدر سعر النسخة المانيوال من سينوفا A1 بـ 149 ألف جنيه. وهي سيارة صينية، تم طرحها منذ نحو عامين من خلال المجموعة العربية للتجارة وكيل بايك سينوفا.

ويلاحظ غلبة السيارات الصينية على السيارات الخمس إذ تشكل 3 طرازات من بين 5 سيارات إلى جانب سيارة يابانية وأخرى روسية. وتتميز السيارات الصينية بانخفاض أسعارها.