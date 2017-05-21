5 سنوات مدة تأجير الجيش لمنفذ الصحفيين

محمد مجدي وأحمد اللاهونيأعلنت مصادر مسئولة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في تصريحات لـ "المال"، أن مدة عقد تأجير منفذ نقابة الصحفيين بالدور الأرضي 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مؤكدة أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة طورت المكان بداية من التجهيزات والتشطيبات انتهاء

محمد مجدي وأحمد اللاهوني



أعلنت مصادر مسئولة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في تصريحات لـ “المال”، أن مدة عقد تأجير منفذ نقابة الصحفيين بالدور الأرضي 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مؤكدة أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة طورت المكان بداية من التجهيزات والتشطيبات انتهاء إلى المنظومة الإلكترونية.



وأكدت المصادر، أنها تعمل جاهدة على توفير جميع أصناف السلع سواء للشركات التابعة للقوات المسلحة من بينها مصر العليا، ورفح، وشرق العوينات، وصافي، وكوين، الشركات الأخري.



يشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه 7 منافذ أخرى موجودة بشارع امتداد رمسيس، وشارع الطيران ومدينة الأسمرات ومدينة المستقبل وطريق السويس ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومقر الجهاز المركزي للمحاسبات، وهم تابعين لإدارة التسويق بالجهاز.