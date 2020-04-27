5 دول أفريقية تدعو إلى إلغاء الديون إثر تفشي فيروس كورونا

دعت 5 دول أفريقية إلى إلغاء الديون إثر تفشى فيروس “كورونا” المستجد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الاثنين.

وطالبت الدول الخمس – وهي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافسو – خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس من العاصمة الموريتانية نواكشوط .

وترأس الاجتماع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزير الدفاع حنانه ولد سيدي بمشاركة وزراء خارجية ودفاع الدول الخمس ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

وطالب الاجتماع بضرورة الإعفاء الشامل من المديونية وتقديم الدعم من أجل تمكين هذه الدول من مجابهة تداعيات هذه الأزمة الصحية الكبيرة.

وثمن اللقاء، الذي بحث تنفيذ الالتزامات الصادرة عن قمة بو بفرنسا حول الساحل الأفريقي، المبادرات الداعية إلى تخفيف عبء المديونية عن دول المجموعة وخصوصا مبادرة الرئيس الفرنسي، في ظل انتشار جائحة كوفيد التي تعصف بالمجتمع الدولي.