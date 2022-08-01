5 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 .. احصل عليها فور ظهورها



بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر له نهاية الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق تقدم المال خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022.

ومن المتوقع أن يعقد د.طارق شوقي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وسيتضمن مؤتمر الوزير الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022، ومؤشرات النجاح الكلية ، وإعداد الراسبين ، وكذلك شرائح المجاميع .

ونفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلانها خلال ساعات .

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي :http://emis.gov.eg/

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022

وللحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية ، يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .



جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية 2022 الذين خاضو الامتحانات يبلغ ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

يذكر أن نسب النجاح في الشهادة الثانوية العام الماضي ، بلغت 74%.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.

وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة .

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة، فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.