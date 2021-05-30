5 خرافات عن العملات المشفرة.. تعرف عليها

تم إطلاق بيتكوين، العملة المشفرة الأصلية في العام 2009. والآن هناك الآلاف من العملات المشفرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2 تريليون دولار. وأدى الارتفاع الكبير في أسعار تعدين العملات في وقت سابق من هذا العام إلى قيام عشرات الآلاف من أصحاب الملايين بـ سك العملات المشفرة – على الورق على الأقل.

وقد تتحول العملات المشفرة إلى فقاعة مضاربة ضخمة تنتهي بإلحاق الضرر بالعديد من المستثمرين السذج. وبالفعل تبخرت العديد من ثروات العملات المشفرة مع الانخفاض الأخير في الأسعار. ولكن مهما كان مصيرها النهائي، فإن الابتكارات التكنولوجية المبتكرة التي تدعم العملات المشفرة ستغير طبيعة المال والتمويل.

ثمة مجموعة من الخرافات التي انتشرت كالنار في الهشيم في مجتمع العملات المشفرة، وهي كالتالي حسبما أورد معهد “بروكينجز” الأمريكي:

-العملات المشفرة هي أموال حقيقية يمكن استخدامها كوسيلة دفع

تم تصميم العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم كوسيلة لإجراء المدفوعات دون الاعتماد على الأساليب مثل الأوراق النقدية أو بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو الشيكات. ويتصور الكتاب الأبيض الخاص بـ بيتكوين ، الذي أطلق ثورة العملات المشفرة، نظامًا للدفع الإلكتروني يسمح “لأي طرفين راغبين بالتعامل مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به” ، مما يؤدي إلى إبعاد الحكومات والبنوك عن الحلقة المالية.

وواقعيا، أصبح إجراء المعاملات باستخدام العملات المشفرة مكلفا للغاية وبطيا. ويستغرق التحقق من صحة معاملة بيتكوين حوالي 10 دقائق، وبلغ متوسط الرسوم لمعاملة واحدة فقط مؤخرا حوالي 20 دولارا.

-العملات المشفرة استثمار جيد

انتشرت صناديق الاستثمار في بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حتى البنوك الكبرى مثل “جولدمات ساكس” و”مورجان ستانلي” بدأت تدخل اللعبة. ومن المؤكد أنك كنت ستحقق عائدا رائعا إذا كنت قد اشتريت أيا من العملات المشفرة الرئيسية العام الماضي.

ونظرا لأنه لا يمكن استخدام العملات المشفرة بسهولة لإجراء معظم المدفوعات وليس لها استخدامات جوهرية أخرى ، فإن السبب الوحيد لقيمة هذه العملات هو أن الكثير من الناس يعتقدون أنها استثمارات جيدة. إذا تغير ذلك، فقد تنخفض قيمتها بسرعة حتى تنعدم تماما.

-بيتكوين تتلاشى.. العملات البديلة هي المستقبل

يُنظر الآن إلى بيتكوين على أنها حفيدة العملات المشفرة، ويتهافت المستثمرون (أو المضاربون على نحو أكثر دقة) في العملات المشفرة الأخرى مثل دوجكوين.

ولا تبدو تقنية بيتكوين قديمة مقارنة ببعض العملات المشفرة الأحدث التي تتيح مزيجا من إخفاء الهوية للمستخدمين، ومعالجة أسرع للمعاملات وميزات تقنية أكثر تطورا تسهل المعالجة التلقائية للمعاملات المالية المعقدة. ومع ذلك، فإنه على الرغم من كل عيوبها، لا تزال عملة بيتكوين هي المسيطرة: فهي تمثل ما يقرب من نصف القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة.

العملات المشفرة ستحل محل الدولار

قال روتشير شارما كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في مورجان ستانسلي إن عملة بيتكوين يمكن أن تنهي عهد الدولار – أو على الأقل إن “العملة الرقمية تشكل تهديدًا كبيرًا على تفوق الدولار.”

لا يتم دعم العملات المشفرة بأي شيء بخلاف عقيدة الأشخاص الذين يمتلكونها. على النقيض من ذلك ، فإن الدولار مدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة. ولا يزال المستثمرون يثقون بالدولار، حتى في الأوقات الصعبة. ويستمر المستثمرون المحليون والأجانب في اقتناص تريليونات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية بفارغ الصبر حتى بمعدلات فائدة منخفضة.

العملات المشفرة ليست سوى بدعة وستتلاشى

شبه الملياردير الأمريكي وارن بافيت العملات المشفرة بجنون زهرة “التوليب” الهولندية في القرن السابع عشر ، بينما حذر حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي متداولي العملات الرقمية بقوله: “قم بشرائها فقط إذا كنت مستعدا لخسارة كل أموالك”.