5 حكام عرب في كأس العالم ولا بريطاني للمرة الأولى منذ 80 عاما

متابعاتاختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خمسة حكام عرب لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكن من المستبعد ظهور أي منهم في المباراة الافتتاحية في 14 يونيو المقبل، وفق ما نقلته رويترز.ووقع اختيار الفيفا على 36 حكما منهم السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله والبحريني

متابعات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خمسة حكام عرب لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكن من المستبعد ظهور أي منهم في المباراة الافتتاحية في 14 يونيو المقبل، وفق ما نقلته رويترز.

ووقع اختيار الفيفا على 36 حكما منهم السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله والبحريني نواف شكر الله والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شريف.

وضمت قائمة الحكام المساعدين تسعة من العرب، من إجمالي 63، وبواقع خمسة من آسيا وأربعة من أفريقيا.

وقال الفيفا إنه سيراقب الحكام والمساعدين للتأكد من جاهزيتهم حتى موعد كأس العالم كما أكد دخولهم في معسكر قبل انطلاق كأس العالم بعشرة أيام وسيشهد التدريب على استخدام نظام حكم الفيديو.

وسيمثل العرب أربعة منتخبات في نهائيات البطولة المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو .

وستخوض السعودية مباراة افتتاح كأس العالم أمام أصحاب الأرض لذا من المستبعد ظهور أي حكم عربي في اليوم الأول للبطولة. وستشارك أيضا مصر وتونس والمغرب في كأس العالم.



ولن يشارك أي حكم بريطاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف في أول غياب من نوعه منذ 80 عاما.

