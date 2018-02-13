5 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم

أحمد اللاهونىانحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 5 جنيهات، وتراوحت بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، الانخفاض إلى ضعف الطلب بالتزامن مع صيام الأخوة الأقباط.واستقرت أسعار الدواجن، لتسجل 27 جنيهًا

أحمد اللاهونى

انحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 5 جنيهات، وتراوحت بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.

وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، الانخفاض إلى ضعف الطلب بالتزامن مع صيام الأخوة الأقباط.

واستقرت أسعار الدواجن، لتسجل 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 38 و39 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.