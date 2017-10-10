5 جنيهات ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 632

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 5 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 632 جنيها للجرام مقابل 627 جنيها أمس. &

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 5 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 632 جنيها للجرام مقابل 627 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 541 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 722 جنيها للجرام مقابل 716 جنيها أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5057 جنيها بدلا من 5017، وسجلت الأوقية 1293 دولارا بدلا من 1282 دولارا.