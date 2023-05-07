«5 جثث في 4 محافظات».. تفاصيل التحقيقات في أحدث جرائم القتل

كشفت أجهزة البحث الجنائي في محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية وقنا عن لغز العثور على 5 جثث في تلك المحافظات، ضمن 5 قضايا مختلفة ارتكبت فيها جرائم قتل لأسباب عديدة، وأغلبها لدافع سرقة مركبات “توك توك”، إضافة لوجود خلافات متنوعة، وتمكنت من القبض على الجناة مرتكبي جرائم القتل والاستماع لاعترافاتهم ضمن تحقيقات أجهزة الأمن.

جرائم القتل.. الشرقية خلافات مالية دافع قتل شاب

وتنشر “المال” تفاصيل 5 من جرائم القتل وقعت في محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية وقنا، واعترافات المتهمين وكواليس ارتكاب تلك الجرائم.

جريمة القتل الأولى في الشرقية، تلقى بلاغها مركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية ، من إحدى المستشفيات عن استقبال شخص متوفي إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال والده قال إنه عاطل -له معلومات جنائية- اعتدى على نجله بسلاح ناري كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه بمكان الاختباء في إحدى المزارع، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم، من طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

الدقهلية.. سرقة “توك توك”

والجريمة الثانية في الدقهلية، ظهرت تفاصيلها في إنهاء حياة سائق “توك توك” للاستيلاء على مركبته، وكشفتها تحقيقات الأمن بعدما تلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من مزارع عن غياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة “توك توك”.

وأضاف الأب أنه عثر على “توك توك” متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس، وفي وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بإحدى المجاري المائية.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل “له معلومات جنائية”، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه اصطحب المجني عليه بتوك توك قيادته، بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بني عبيد، وأثناء سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية، وباغته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة، ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور.

وأضاف أنه استولى على هاتفه و”توك توك” تركه لتعطله منه لانفجار إطاره بمكان العثور عليه، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولي عليه لدى مالك محل هواتف محمولة “حسن النية”.

القليوبية.. جريمة بعيار ناري

وفي القليوبية الجريمة الثالثة، بعدما تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة سائق “توك توك” -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة- متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص من المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه عقد العزم على سرقة مركبة “توك توك”، وفي سبيل تنفيذ ذلك استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق، وأثناء سيرهما أشهر سلاحًا ناريًا “طبنجة” وهدده، لكن المجني عليه قاومه فأطلق عليه عيار ناري فسقط المجني عليه من المركبة، واستولى عليها ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك أخفى “توك توك” بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبارشاده ضبطت مركبة “توك توك”، والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات.

قنا.. جريمتا قتل بسبب الخلافات

وفي قنا وقعت جريمتين، بعدما ضبطت أجهزة الأمن شخص أطلق عيارًا ناريًا تجاه آخر مما أدى لمقتله، خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية، بعدما تلقى مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بلاغًا من المستشفى العام عن استقبالها عامل متوفي إثر إصابته بعيار ناري بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجني عليه قررت بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعاطل لوجود خلاف مالي بين المجني عليه، وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.

وفي قنا أيضًا جريمة أخرى، كشفتها أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة قنا، بعد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل المنطقة الجبلية المتاخمة لمحل إقامته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه في سبيل ذلك استدرج المجني عليه لمحل إقامته، وباغته بالاعتداء عليه بسلاح أبيض “سكين” فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأشار إلى أنه استولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، وكذا نقله داخل برميل باستخدام دراجة نارية “تروسيكل” قيادة آخر -دون علمه- لمكان العثور عليها.

وأرشد عن الأداة المستخدمة وجزء محترق من الهاتف المستولي عليه، وبسؤال قائد التروسيكل أيد ما سبق، مشيرًا إلى عدم علمه بمحتوى البرميل.

واتخذت الإجراءات القانونية في جميع القضايا السابقة، وعرضت على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.