سيـــاســة

5 توصيات من نقل البرلمان بشأن مزلقان طهطا البحري فى سوهاج

خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الاثنين
ياسمين فواز 12:12 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 12:12 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أوصت لجنة النقل والمواصلات  في البرلمان ، خلال اجتماعها الاثنين برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بضرورة الاهتمام بالمزلقانات  فى سوهاج .

كما أوصت بقيام محافظة سوهاج بمخاطبة وزراة النقل وهيئة الطرق والكباري و هيئة السكة الحديد بسرعة البدء في تنفيذ كوبري المشاة ، فضلا عن التزام وزارة النقل و الهيئتين التابعين لها بسرعة البدء في التنفيذ .

كما طالبت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان بموافاتها  خلال يومين بالمبالغ المالية التي تطلبها هيئة السكة الحديد من هيئة الطرق والكباري لدراسة ما السند القانوني لها وهل مبالغ فيها من عدمه.

وأكدت اللجنة علي ضرورة حل المشكلة  حتي إذا لزم الأمر تحمل الهيئتين للتكلفة مناصفة مع تحميلهم مسؤولية أي أرواح تزهق نتيجة عدم سرعة التنفيذ.

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جاء ذلك على خلفية  طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج ، بشأن تكرار الحوادث التى يترتب عليها مصرع العديد من المواطنين بمزلقان طهطا البحرى ” مزلقان التجارة” فى سوهاج.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، إن بعد تشغيل كوبرى طهطا العلوى عام 2017، قامت هيئة السكة الحديد بغلق مزلقان طهطا البحرى “مزلقان التجارة ” امام حركة مرور السيارات وتركه امام حركة مرور المشاه دون وجود اجراس انذار او منبهات ضوئية مما ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث ومصرع حوالى عشرة مواطنين خلال السنوات الماضية 

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وطالب نائب طهطا بضرورة قيام هيئة الطرق والكباري و هيئة  السكة الحديد بسرعة تنفيذ اعمال كوبري المشاة  حيث تم توفير الاعتمادات المالية لة واسناد أعمال تنفيذة واستلامة من الشركة المسند إليها  تنفيذة من شهر  ديسمبر ٢٠١٩.

وأوضح أنه رغم مرور أكثر من عام ونصف لم يتم بدء التنفيذ حتي الآن وهناك تقاعس شديد في التنفيذ نتيجة الخلاف ما بين هيئة الطرق والكباري وهيئة السكة  الحديد.

وقال إن الهيئة تطالب بـ”رسوم إشراف مالية مبالغ فيها جدا” مما يعطل أعمال التنفيذ، مع ضرورة إعادة تشغيل مزلقان السكة الحديد بشكل كامل أمام حركة مرور السيارات والمشاة واعادة جميع التنبيهات الصوتية والضوئية حفاظا علي أرواح اهلنا من المواطنين.

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كما طالب سالم، بتحديد المسؤلية نحو كل من تقاعس أو أهمل فى عمله، وترتب عليه زهق أرواح المواطنين

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بقلم ياسمين فواز

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