اقتصاد وأسواق

%5 تراجعا في صادرات الأثاث من يناير حتى يوليو 2017

عمر سالم: أعلن المجلس التصديرى لصناعات الأثاث عن وصول قيمة صادرات الأثاث المصرية من يناير إلي يوليو 2017 إلي 3,630 مليار جنيه. وأضاف المجلس فى بيان اليوم الإثنين، عن انخفاض الصادرات بنحو 5% عن العام السابق مع الأخذ في الاعتبار فرق سعر العملة. وأشار إلى أنه سيتم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة ا
28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

عمر سالم:

أعلن المجلس التصديرى لصناعات الأثاث عن وصول قيمة صادرات الأثاث المصرية من يناير إلي يوليو 2017 إلي 3,630 مليار جنيه.

وأضاف المجلس فى بيان اليوم الإثنين، عن انخفاض الصادرات بنحو 5% عن العام السابق مع الأخذ في الاعتبار فرق سعر العملة.

وأشار إلى أنه سيتم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عقد مؤتمر بعنوان “إنتاج وتصدير الأثاث – أفضل الممارسات الدولية والمحلية” الشهر المقبل والتي يناقشها نخبة من الخبراء العالميين والمحليين. 

ويركز هذا الحدث على برنامج تقديم الخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشرح بأن التمويل وحده لا يستطيع مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً