سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر تراجعًا، بنسبة %5 لتصل إلى 7213 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 7614 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %7.3 لتصل إلى 6573 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 7090 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وفى المقابل، قفزت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %22.1 لتسجل 640 مركبة، مقابل 524 شاحنة.

«شيفروليه» تتصدر مبيعات قطاع الشاحنات

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وتتصدر العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات «الشاحنات» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع، بنسبة بلغت %75 مسجلة نحو 5424 مركبة خلال يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات»، مسجلة حصة سوقية %7.3 بإجمالى بيع 525 مركبة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث، بحصة بلغت %6.3 بنحو 452 شاحنة.

وتراجعت العلامة التجارية «تويوتا» للمرتبة الرابعة، بعدما انخفضت من زيادة حصتها السوقية إلى %4.4 مسجلة نحو 320 شاحنة، تلتها «ميتسوبيشى» فى المركز الخامس، بحصة بلغت %2.4 بإجمالى بيع 174 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة السادسة، مسجلة حصة سوقية %1.3 بإجمالى بيع 94 شاحنة، تبعتها «مرسيدس MCV» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.1 بواقع 78 وحدة.

فيما حافظت «جى إم سى» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات»، مسجلة حصة سوقية %0.6 بنحو 44 مركبة.

وتمركزت العلامة السويدية «فولفو» فى المرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.4 بإجمالى بيع 31 شاحنة، تلتها «رينو» فى المركز العاشرة بحصة بلغت %0.4 بنحو 28 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بإجمالى بيع 23 مركبة، تلتها «جريت وول» فى المركز الحادى عشر، بحصة قدرها %0.2 مسجلة بيع 11 شاحنة خلال تلك الفترة.

«شيفروليه الدبابة» تهيمن على مبيعات «البيك أب»

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وهيمنت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup»، بنسبة بلغت %81 بعدما تمكنت من تسويق 3843 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 4740 خلال يناير وفبراير الماضيين.

وصعدت “نيسان” للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات “البيك أب”، مسجلة حصة سوقية %11 محققة بيع 525 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة التجارية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية %7 بنحو 320 شاحنة، أعقبتها «جى ام سي» فى المركز الرابع بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 41 شاحنة.

وجاءت العلامة الصينية «جريت وول» فى خامسًا بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية %0.2 بإجمالى 11 مركبة خلال تلك الفترة.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على أداء الشاحنات المتوسطة

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وسيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على النسبة الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %88.3 مسجلة بيع 1377 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1560 وحدة خلال يناير وفبراير الماضيين.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %11 مسجلة نحو 172 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %0.7 مسجلة نحو 11 مركبة خلال تلك الفترة.

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