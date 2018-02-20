5 تحفظات على مقترح ريفولتا حول السيارات الكهربائية المستعملة

❏ حسن سليمان: المقترح سيؤدى إلى فوضى ويعمق عشوائية السوق المال ـ خاص تحفظ عدد من خبراء سوق السيارات على مقترح فتح باب استيراد السيارات الكهربائية، والذى أعلنت عنه شركة «ريفولتا» فى وقت سابق، محددين 5 أسباب لذلك، أولها أن فتح الباب لاستيراد المستعمل سيسهم فى تعميق عشوائية السوق، بالإضاف

❏ حسن سليمان: المقترح سيؤدى إلى فوضى ويعمق عشوائية السوق

المال ـ خاص

تحفظ عدد من خبراء سوق السيارات على مقترح فتح باب استيراد السيارات الكهربائية، والذى أعلنت عنه شركة «ريفولتا» فى وقت سابق، محددين 5 أسباب لذلك، أولها أن فتح الباب لاستيراد المستعمل سيسهم فى تعميق عشوائية السوق، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول الدول التى قد يتم الاعتماد عليها فى الاستيراد، خاصة أنها مازالت صناعة حديثة.

وأوضحوا أن استيراد المستعمل سيؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبى، فى الوقت الذى لن يحمس فيه المستهلك على شرائها، خاصة أن محطات الشحن ما زالت متمركزة فى أماكن محدودة دون أن تتوسع جغرافياً، إلى جانب عدم توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الخاص بها.

بينما أيد آخرون المقترح، مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول للسيارات الكهربائية، لحين إعلان الحكومة مشروعات القوانين التى تعدها حالياً، والتى تتعلق بسوق السيارات والصناعة.

من جهته، قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، إن المقترح سيؤدى إلى فوضى فى الاستيراد، وسيعمق العشوائية التى تعانى منها السوق، مؤكداً أن الوكلاء وكبار الموزعين يبذلون أقصى جهودهم للحد من استيراد الطرازات الخليجية، وأن فتح المجال للمستعمل يدفع بالسوق للهاوية.

وتساءل سليمان: «أين توجد الطرازات الكهربائية المستعملة؟ خاصة أن العالم حديث عهد بها، وإنتاجها فعلياً لم يبلغ حتى الآن 5 سنوات، فمن أين قد يتم استيرادها؟».

وأشار إلى أنه على مدار العامين الماضيين أجرى البنك المركزى العديد من المحاولات للمحافظة على النقد الأجنبى، بهدف دعم العملة المحلية، كما أنه لجأ إلى الحد من استيراد السلع غير الأساسية لهذا الغرض، وبالتالى فإن فتح المجال لاستيراد سيارات مستعملة يمثل إهداراً لموارد الدولة من النقد الأجنبى.

من جانب آخر، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، إن فتح باب الاستيراد لتلك الفئة من السيارات لن يدفع المستهلك للإقبال عليها، مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، لعدد من الاعتبارات، أهمها عدم انتشار محطات الشحن، بالإضافة إلى عدم توافر خدمات ما بعد البيع والصيانة، عبر مراكز معتمدة.

وأوضح علام أن السعى لضمان انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، هو تسطيح للأمور، خاصة أن الاهتمام بالسيارات الكهربائية يتطلب فى الأساس وجود رغبة من القيادة السياسية لانتشارها، عبر عدد من الحوافر الجمركية والضريبية للوكيل والمستهلك.

تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الصينية قد أعلنت فى وقت سابق عن دعمها لكل من يقدم على شراء سيارة كهربائية بتحملها ما يقرب من 30% من سعرها.

وأشار علام إلى أن فتح باب الاستيراد للمستعمل لن يؤدى إلى توفير الطرازات الكهربائية بسعر ملائم، خاصة أن أسعارها مازالت مرتفعة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لخوض مصر هذا المجال هو الاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وتقديم حوافز لها وضمانات استثمارية حتى تتمكن من ضخ استثمارات لها فى مجال تدشين البنية التحتية وإقامة محطات للشحن بشكل موسع.

من جهة أخرى، قال جمال عسكر، خبير سوق السيارات، إن استيراد سيارات كهربائية مستعملة يمثل بداية لجس نبض السوق، ودراسة مدى استيعابها لها، لحين صدور حزمة التشريعات المتعلقة بسوق السيارات والصناعة.

وأكد أن فتح باب الاستيراد يصب بالمقام الأول فى صالح المستهلك للاستفادة من الامتيازات التى تتمتع بها، بخلاف السيارات الميكانيكية، لا سيما أن سعرها يعتبر أقل نوعا ما من نظيرتها التى تعمل بالبنزين أو السولار، بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة وأسعار قطع الغيار بها أقل كثيرا من الطرازات التقليدية.

وأوضح أنه عقب تحرير أسعار الصرف نهاية 2016، شهدت أسعار الوقود وقطع الغيار والسيارات ارتفاعات جنونية تسبب فى إحجام المستهلكين عن الشراء، وتقليل ملاك السيارات من معدلات استخدام سياراتهم مع ارتفاع معدلات التشغيل.

كان محمد بدوى، رئيس مجلس إدارة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، قد تقدم بمقترح لكل من وزارة التجارة والصناعة، وعدد من الجهات الحكومية، لفتح باب الاستيراد للسيارات الكهربائية المستعملة، لموديلات أنتجت بحد أقصى 5 سنوات.

وأوضح أن المقترح يستهدف تشجيع المستهلكين على اقتناء طرازات كهربائية بأسعار ملائمة، تتناسب مع مستويات دخولهم، مشيراً إلى أن التجربة تم تطبيقها فى عدد من الدول خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة فى شرق أوروبا بداية من 2013، والأردن فى 2016.

وأضاف أن طرح طرازات كهربائية فى دول شرق أوروبا، مثل روسيا وأوكرانيا كان صعبا للغاية فى ظل تفضيل المستهلك للسيارات التقليدة إلا أن فتح باب الاستيراد سمح بتجرية تلك الطرازات، والتى باتت الآن محل اهتمام كبير من المستهلكين.

وأشار إلى أن السلطات الأردنية خلال 2016 أصدرت قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية، بهدف تمهيد الطريق أمام انتشارها، الأمر الذى جعلها الآن أكبر دولة عربية استهلاكا لها.

وأضاف «بدوى» أنه حال الموافقة على القرار المقدم من «ريفولتا» سيتم البدء فى عمليات الاستيراد بضمان يصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى توفير خدمات الشحن مجانا لمدة شهرين، إلى جانب التعاقد مع كل مراكز خدمات ما بعد البيع التابعة للوكلاء، بهدف تقديم خدمات الصيانة لتلك الطرازات.