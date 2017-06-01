5 تحديات تواجهها الحكومة عند تنفيذ الموازنة الجديدة

منى عبدالباري تعد موازنة العام المالي 2017 – 2018 استثنائية، حيث إنها الأضخم في تاريخ مصر بقيمة 1.1 تريليون جنيه، والأولى التي تعقب قرار تحرير سعر الصرف، وتتبنى الدولة أثنائها سعر صرف مرن. تواجه الحكومة المصرية أمام هذه الموازنة الاستثنائية عددا من التحديات والمخاطر المالية عند تنفيذها، وذلك

منى عبدالباري تعد موازنة العام المالي 2017 – 2018 استثنائية، حيث إنها الأضخم في تاريخ مصر بقيمة 1.1 تريليون جنيه، والأولى التي تعقب قرار تحرير سعر الصرف، وتتبنى الدولة أثنائها سعر صرف مرن. تواجه الحكومة المصرية أمام هذه الموازنة الاستثنائية عددا من التحديات والمخاطر المالية عند تنفيذها، وذلك في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية، وما قد يتبعها من انخفاض في معدلات التجارة عالميا، وتحركات سعر الصرف، وتغيرات أسعار السلع العالمية، البترولية وغير البترولية، بحسب وزارة المالية في البيان التحليلي لموازنة 2017 – 2018. ورغم توقعات مواصلة الاقتصاد العالمي تعافيه ليحقق 3.3% نموا عام 2018 مقارنة بـ مستهدف 3% في 2017، إلا أن هناك مخاطر تواجه الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، في ضوء استمرار أعباء المديوينات العامة والخاصة بدول منطقة اليورو، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاتجاه المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية، والذي من شأنه التأثير على فرص النمو والتشغيل بعدد من الدول النامية والمتقدمة. وتمثل المستجدات الاقتصادية العالمية أحد مصادر المخاطر المالية التي تواجه الإدارة المصرية أثناء تنفيذ موازنة العام المالي المقبل، حيث يتوقع أن تتأثر المستهدفات المالية للموازنة بحدوث أي تغيرات كبيرة في عدد من المستهدفات التي كشف عنها البيان التحليلي لموازنة 2017 – 2018 وهي كالتالي. 1- معدلات النمو

تمثل معدلات النمو أهم الافتراضات الرئيسية التى تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاسـتثمارات، حيث ينعكس أي تباطؤ في النمو الاقتصادي لأسباب محلية أو لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، سلبا على أداء النشاط الاقتصادى ما سيؤدي بالتبعية إلى تغيير بعض المستهدفات كمستهدف العجـز الكلـى والأولـى وبالتالى مستهدفات الدين العام. وتستهدف مصر نمو اقتصاديا نسبته 4.6% بموازنة 2017 – 2018 فيما يبلغ العجز الكلي ما قيمته 370 مليار جنيه، بنسبة 9% من الناتج المحلي، وبزيادة 11.8 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف العام المالي الحالي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى ٣,٣% العام القادم مقارنة بـ٣% خلال عام ٢٠١٧، إلا أن هذه المعدلات لا تزال منخفضة نسبيا مما قد يشكل خطر على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادى. 2- التجارة العالمية:

مع توقعات استمرار ضـعف معـدلات نمـو التجـارة العالمية لتصل إلى 3.3% و 3.7% خـلال عـامى ٢٠١٧ و٢٠١٨ علـى التوالى، يرجح أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامـة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات والصادرات، وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات، مما سيكون له أثر سلبى على قدرة الإقتصاد المصرى على التعـافى خـلال العـام ٢٠١٨/٢٠١٧. وتستهدف موازنة 2017 – 2018 إيرادات عامة قيمتها 835 مليار جنيه، بزيادة 24.6% مقارنة بإيرادات مستهدفة العام الحالي عند 669.8 مليار جنيه. 3- سعر الصرف

نظرا لتبني مصر سياسة سعر صرف مرنة منذ نوفمبر ٢٠١٦ فمن المحتمل أن تؤدي أي زيادة في سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سـعر الصرف عند الإعداد إلى مخاطر على عدة بنود أىساسية مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الأذون والسندات. وأدى قرار صدر في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تجاوزت 100% إلى أكثر من 18 جنيه حاليا، نظير مستويات 8.88 جنيه قبل سعر الصرف. وتتبنى مصر سعر الدولار في موازنة العام المالي المقبل عند مستويات 16 جنيها، ما يضعها تحت تهديدات محتملة إذا ما تجاوزت أسعار البترول أو السلع الغذائية العالمية المستهدفات الموضوعة لها.



4- أسعار الفائدة

يتوقع أن تتجه دول كثيرة خلال المرحلة المقبلة نحو تبنى سياسات نقدية إنكماشية لخفض معدلات التضخم وهو ما قد يترتب علية رفع أسـعار الفائـدة بنحـو 0.50 و 0.75 نقطة مئوية، ومن ثم بلوغها مستوى 1.5 %خـلال العـام الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد من خلال نقص حجم المعروض من النقد الأجنبى وبالتالى استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، بحسب البيان التحليلي للموازنة. ويتوقع أيضا أن تؤدى السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلـى تضييق أوضـاع التمويل الخارجى فى الوقت الذى تتجه فيه مصر لإصـدار سـندات بالعملـة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة العامة ولتنويع مـصادر التمويل، مما يمثل خطر إرتفاع تكلفة الإقتراض عن المتوقع في موازنة العام ٢٠١٨/٢٠١٧ المالى. يشار إلى أن مصروفات فوائد الدين بموازنة العام المقبل تبلغ 380 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 292 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.



وتعاني مصر من فجوة تمويلية بقيمة 371.4 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا الممبلغ الفارق بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة. 5- ارتفاعات أسعار السلع عالميا

يتوقع أن ترتفع مستويات الأسعار العالمية للنفط من مـستوى ٥٥ دولارا للبرميل خلال عام ٢٠١٧، إلى نحو 57 دولارا عام 2018، ما سيؤدي إلى الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعي، بالموازنة. وطبقا للبيان المالى لموازنة العام الماضي فإن كل زيادة قيمتها 1 دولار فى سعر برميل النفط، يرفع قيمة دعم البترول بواقع 1.9 مليار جنيه. ويرجح أن تمتد الارتفاعات أيضا إلى أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء زيادة أسعار السلع عالميا مما سيكون له تأثير مباشر على زيـادة مخصـصات الـدعم للمـواد البترولية والكهرباء. وتبنت الموازنة الجديدة سعر برميل البترول عند مستوى 55 دولارا، ومتوسط سعر لطن القمح عند 222 دولار، وسعر الدولار عند 16 جنيها. وتتوقع تقديرات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تحقيق صعود طفيف فى أسعار السلع الغذائية خلال العامين الحالي والمقب، واستقرار مستويات المعروض وارتفاع المخزون من السلع الغذائية الرئيسية وتحسن الظروف المناخية. ويرجح أن تشهد أسعار السلع الأولية ومنها القمح كسر اتجاه الهبوط الذي اتخذته خلال السنوات السابقة والعودة إلى الصعود خلال العام المالي القادم، بحسب تقديرات البنك الدولي.