5 تحالفات عالمية تتقدم لمناقصة إدارة المرحلة الأولى لـ«مستقبل سيتى»

علمت «المال» أن شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية تلقت 5 طلبات من تحالفات للمشاركة فى مناقصة إدارة وتشغيل المرحلة الأولى لمشروع «مستقبل سيتى»، ومن أبرز المتقدمين تحالف يضم شركتى «هيل إنترناشيونال» و«إى إف إس» الإماراتية لإدارة المشروعات، بجانب تحالفات أخرى بقيادة شركات «كونتراك» التابعة لمجموعة «أوراسكوم»، و«الخرافى»، و«إينوفا».

وتلقت «المستقبل» كل العروض الفنية من التحالفات المتقدمة، وطلبت خلال الأيام الماضية استفسارات إضافية من بعض التحالفات، والتى تعمل للرد عليها فى الفترة القليلة القادمة، تمهيداً للفض الفنى للمظاريف، يعقبه تلقى العروض المالية.

كانت «المستقبل للتنمية العمرانية» أعلنت منذ فترة عن طرح دولى لخدمات إدارة وتشغيل المرحلة الأولى لمشروع «مستقبل سيتي»، والتى تختص بأعمال إدارة والتشغيل والصيانة بجانب إضافة جميع الأنشطة ومنها خطة تأمين، وإدارة المخلفات الصلبة، والنقل والمرافق، وشبكات الصرف والرى والمياه، والطرق، بخلاف المبانى والمحور الخدمى التجارى الترفيهى بقلب المدينة، والذى يتضمن أنشطة مختلفة كالجامعات والمدارس الدولية والمحال التجارية والمطاعم.

وتمتد «مستقبل سيتى» على مساحة 11 ألف فدان بالقاهرة الجديدة، فى موقع مميز يطل على 4 محاور رئيسية، وهى طريق السويس والطرق الدائرى الأوسطى، الدائرى الإقليمى، ويقطعها محور الأمل الذى يربط مستقبل سيتى بعدد من التجمعات العمرانية الكبرى المجاورة، وتضم إلى جانب الأحياء السكنية الراقية عددا من المشروعات الخدمية والتجارية مثل الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن المناقصة قد تمتد حتى نهاية العام الجارى، خاصة أنها من نوعية المشروعات الضخمة، والتى تحتاج لدراسة متكاملة قبل اختيار التحالف الفائز.

وتعتبر مجموعة (EFS) من أبرز الكيانات العاملة فى مجال تقديم الخدمات المتكاملة وإدارة المرافق، حيث تتخصص الشركة فى تقديم وإنشاء أسس للحلول المستدامة فى الشرق الأوسط.

صالح: EFS تقتنص برج «أمازون» العاصمة وتتنافس على مشروع تابع لـ«سيتى إيدج»

وقال هشام صالح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بمجموعة إى إف إس مصر، إن شركته تتبنى خطة توسعية فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة، وتقدمت للمشاركة فى عدة مناقصات لاقتناص أعمال الإدارة فى بعض المشروعات الجديدة فى مصر، ومنها مشروع تابع لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى.

وأوضح صالح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تعاقدت فى الفترة الأخيرة لتولى عمليات الإدارة فى بعض المشروعات الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مشروع تجارى إدارى لشركة ليفينج يارد العقارية، بجانب تولى بعض الأعمال والوحدات بمشروع المقصد التابع لسيتى إيدج، وإدارة المشروع المرتقب لشركة أمازون الإماراتية القابضة والتى تخطط لإنشاء برج تجارى طبى فندقى، بارتفاعات تقارب 55 دورا.

وتطرق لتعامل إى إف إس مسبقاً مع عدة كيانات محلية، منها شراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لتولى خدمات إدارة مبانى الرعاية الصحية، بجانب إدارة المقر الرئيسى لشركة حديد عز، ومؤخراً تم توقيع شراكة مع مجموعة حسن علام لإدارة مشروعاتها السكنية المتكاملة فى الساحل الشمالى أكتوبر، وهناك شراكات أخرى مع «بالم هيلز للتعمير».

وأوضح أن الشركة تعمل فى السوق المصرية منذ 6 سنوات، وتطمح خلال الفترة القادمة لاقتناص عمليات إدارة لنحو %20 من المشروعات المرتقبة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشرح بأن شركته تعمل بشكل رئيسى فى إدارة المبانى والمشروعات من خلال الصيانة الدورية للمعدات، وإخطار الملاك بتوقيت محدد لتغييرها حال تقادمها، بجانب العمل لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة المستغلة فى المبانى، وهى أمور باتت غاية فى الأهمية بالقطاع العقارى.