5 تحالفات تتأهل للمنافسة على ميناء 6 أكتوبر الجاف

مدحت إسماعيل علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، اختارت 5 تحالفات محلية وعالمية، من إجمالى 70 شركة تقدمت للمنافسة على تصميم وتمويل وبناء وتشغيل، ميناء 6 أكتوبر الجاف، التابع لهيئة الموانى…

مدحت إسماعيل



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، اختارت 5 تحالفات محلية وعالمية، من إجمالى 70 شركة تقدمت للمنافسة على تصميم وتمويل وبناء وتشغيل، ميناء 6 أكتوبر الجاف، التابع لهيئة الموانى البرية والجافة، بوزارة النقل.

وأضافت المصادر أن التحالفات المتأهلة، عبارة عن شراكات بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، منها إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويدى، و «النصر العامة للمقاولات – حسن علام»، مشيرة إنه جارى إعداد كراسة الشروط، تمهيداً لطرحها فى مناقصة محدودة، نهاية مايو المقبل، أو مطلع يونيو على أقصى تقدير.

كانت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وبدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قد دعت نهاية ديسمبر الماضى، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل للدخول فى منافسة للفوز بإنشاء الميناء الجاف، من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى «الموانئ البرية والجافة»، فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقاً للعقد.

ومن المقرر أن يعقب تشغيل الميناء، الذى يقدر تكلفته الحالية بنحو 100 مليون دولار، ويقع على مساحة 100 فدان، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء، فى إطار خطة استثمارية تتبناها الحكومة.

وذكرت المصادر، أن كراسة الشروط ستحدد فترة حق الإنتفاع بالأراضى، إلى جانب التصميمات الهندسية المطلوب تنفيذها، مضيفة أن وزارة النقل تسعى لإنشاء خط سكة حديد من الجيزة لمنطقة 6 أكتوبر، بغرض استغلاله فى نقل البضائع من الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بأكتوبر، فى إطار توفير البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية.