5 بنوك محلية تتصدر ترتيب وترويج القروض فى أفريقيا

■ «الأهلى» يحصد المركز الأول بمبلغ 623 مليون دولار.. و«مصر» الوصيف بحصة %17.7 من نصيب الكبار ■ بنك القاهرة يتقدم 10 مراكز دفعة واحدة ■ تغطية قروض بأكثر من مليار دولار عبر «CIB والعربى الأفريقى وQNB»محمد سالمحصدت 5 بنوك محلية، هى «الأهلى، ومصر، والتجارى ا

■ «الأهلى» يحصد المركز الأول بمبلغ 623 مليون دولار.. و«مصر» الوصيف بحصة %17.7 من نصيب الكبار

■ بنك القاهرة يتقدم 10 مراكز دفعة واحدة

■ تغطية قروض بأكثر من مليار دولار عبر «CIB والعربى الأفريقى وQNB»

محمد سالم

حصدت 5 بنوك محلية، هى «الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، وقطر الوطنى»، صدارة سوق ترتيب وضمان تغطية القروض للشركات بقارة أفريقيا، خلال الربع المالى الأول من 2018، وفق تقرير إحصائى لشبكة بلومبرج المالية الأمريكية.

كشف التقرير الذى اطلعت عليه «المال»، عن قيام البنوك الخمسة بتسويق وضمان تغطية نحو23 صفقة، بقيمة 2.16 مليار دولار ( تعادل ما يزيد عن 38 مليار جنيه)، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى، مستحوذة على %81.5 من إجمالى التمويلات.

فيما قفز بنك القاهرة بشكل ملحوظ فى الترتيب، مستحوذا على المركز الثامن مقارنة بالمرتبة 18 خلال نفس الفترة من 2017، وقام المصرف الحكومى بترويج صفقة تمويلية واحدة بقيمة 57 مليون دولار، تعادل ما يزيد عن مليار جنيه.

ونجح البنك الأهلى فى توفير التغطية لشرائح تمويلية عبر 7 صفقات، بقيمة 623 مليون دولار، مكنته من الحفاظ على ترتيبه فى المركز الأول بمجال ترويج القروض لصالح الشركات، وبلغت حصته السوقية %23.5 من إجمالى التمويلات التى تم ترويجها عبر البنوك، والتى شملها تقرير الوكالة الأمريكية.

واقتنص البنك المركز السابع بمجال ضمان تغطية القروض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة بلغت %4.26 من إجمالى القروض التى تم تغطيتها عبر بنوك القائمة، كما وفر ضمان تغطية لقروض بقيمة 355 مليون دولار ( 6.3 مليار جنيه)، عبر 5 صفقات.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن توفير جميع التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات، يعنى استمرار البنك غى القيام بدوره فى دعم المشروعات القومية الكبرى، ذات الجدارة الائتمانية، والجدوى الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، فى إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به، باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية.

ويمتلك البنك الأهلى فريق قوى لإدارة وترتيب التمويلات، بالإضافة بالاضافه لادارة وكالة القروض المشتركة التي تقوم بكافة أعمال إدارة التمويلات الممنوحه بقدر عالي من الكفاءة والاحترافية



وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة، إن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المحلية والأفريقية بمجال القروض المشتركة لسنوات متتالية، يرجع لاحترافيته وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعاته المعنية، ونتيجة لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية، والتى تتوافر لديها الثقة فى قدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه، تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، سواء منفردا، أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية.

وجاء بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية فى المرتبة الثانية، بحصة سوقية %17.665، من خلال تغطية 5 صفقات تمويلية، بقيمة 468 مليون دولار، (بما يوازى 8.3 مليار جنيه).

ويسعى البنك لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة، وتحت الدراسة فى عدة قطاعات، مثل (المقاولات المتخصصة، والنقل البحرى والكهرباء والطاقة والأسمدة، وغيرها)، بقيمة حوالى 81.3 مليار جنيه، ويبلغ ضمان التغطية المتوقع لتلك العمليات 33.3 مليار جنيه تقريبا، تبعا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.

واستحوذ البنك الحكومى على المركز 11 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة سوقية %3.4، من خلال ضمان تغطية قروض بقيمة 285 مليون دولار (تعادل 5 مليارات جنيه)، عبر 4 صفقات.

وحصد البنك التجارى الدولى، المركز الثالث، متقدما 6 مراكز مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، واقتنص أكبر بنك قطاع خاص فى مصر من حيث الأصول، حصة سوقية تقترب من %17، عبر توفير التغطية لشرائح تمويلية بقيمة إجمالية 449 مليون دولار (تعادل 7.9 مليار جنيه)، من خلال 4 صفقات، وجاء البنك فى المركز 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة %3.191، بإجمالى قروض 266 مليون دولار، عبر 3 صفقات.

وصعد البنك العربى الأفريقى الدولى، للمركز الرابع، بدلاً من الثامن، بحصة سوقية %13.2، وإجمالى تمويلات 351 مليون دولار، من خلال 4 صفقات، واقتنص المركز 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتل بنك قطر الوطنى الأهلى، المركز الخامس، متقدما درجتين عن الربع الأول من 2017، والذى سجل خلاله المركز السابع، وحصد البنك حصة سوقية بلغت %10.023، من إجمالى تمويلات العشرين الكبار فى أفريقيا، وبلغت التمويلات الإجمالية التى تولى البنك ترويجها لصالح الشركات 266 مليون دولار (4.7 مليار جنيه)، كما اقتنص المركز 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.\