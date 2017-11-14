5 بنوك توقع اتفاقيات مع البنك الأوروبي بقيمة 175 مليون دولار

كتب- سيد بدر: وقعت 5 بنوك محلية - الثلاثاء - اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية 175 مليون دولار. وحصل بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور محمد الإتربي، رئيس البنك، وعاكف المغربي، نائب رئيس البنك، ومن المتوقع أن يحصل البنك

كتب- سيد بدر:

وقعت 5 بنوك محلية – الثلاثاء – اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية 175 مليون دولار.

وحصل بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور محمد الإتربي، رئيس البنك، وعاكف المغربي، نائب رئيس البنك، ومن المتوقع أن يحصل البنك على 50 مليون دولار خط ائتمان لتمويل التجارة بنهاية العام الجاري .

كما وقع بنك الإسكندرية قرضًا بقيمة 30 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء، وحصل بنك قطر الوطني على نحو 20 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة، والعربي الأفريقي الدولي على نحو 30 مليون دولار، بينما حصل البنك المصري الخليجي على 20 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة.

وتأتي الاتفاقيات على هامش المؤتمر السنوي الثاني لأعمال البنك الأوروبي لمنطقة شرق وجنوب المتوسط، وضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر “GEFF” الذى يطلقه البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر، ودعم المشاريع الهادفة إلى زيادة الوعي حول سبل الاستخدام الأمثل للطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد وجه البنوك مع توليه المسئولية في عام 2015 بالبحث عن سبل للحصول على تمويلات دولارية لتلبية احتياجاتها وعدم الاعتماد بشكل كلي على السوق المحلية في ظل أزمة الدولار التي كانت تعاني منها الدولة .

وصرح عامر أمس أن إجمالي التدفقات النقدية التي دخلت الدولة والقطاع المصرفي منذ تعويم العملة المحلية بلغت نحو 80 مليار دولار .

ووفقا لآخر تقارير شهرية للبنك المركزي فقد ارتفعت تراجعت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك لتسجل نحو 43.94 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 61.432 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وذلك مع ارتفاع أصول البنوك لنحو 325.51 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو وارتفاع الخصوم لنحو 281.571 مليار جنيه .