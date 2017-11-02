5 بنوك توافق على تغطية 1.37 مليار جنيه من قرض رؤية القابضة

❐ رياض: توقيع العقود النهائية وتفعيل التمويل خلال الربع الأول من 2018محمد سالممنحت قائمة تضم 5 مصارف محلية الموافقة على تغطية شريحة بنحو 1.37 مليار جنيه من القرض المشترك، الذى يتولى بنكا «الأهلى» و«العربى الأفريقى الدولى» تسويقه لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمارت بقيمة إ

❐ رياض: توقيع العقود النهائية وتفعيل التمويل خلال الربع الأول من 2018

محمد سالم

منحت قائمة تضم 5 مصارف محلية الموافقة على تغطية شريحة بنحو 1.37 مليار جنيه من القرض المشترك، الذى يتولى بنكا «الأهلى» و«العربى الأفريقى الدولى» تسويقه لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمارت بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه بغرض استكمال تطوير ومدفوعات أرض مشروع «ستون بارك».

قال شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، إن قائمة البنوك المشاركة فى القرض حتى الآن تضم كلا من HSBC، والبنك العربى، وبنك الشركة المصرفية SAIB، والاستثمار العربى، والمصرى الخليجى، مشيرا إلى موافقتها على تغطية شريحة إجمالية بنحو 1.37 مليار جنيه.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن عمليات تسويق التمويل لا تزال مستمرة، متوقعا إغلاقه وتوقيع العقود النهائية وبدء الاستخدام فى الربع الأول من 2018.

وتولى «رياض» رئاسة مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، منذ أسبوعين، خلفا للرئيس السابق «عمرو الشافعى» والذى انتقل للعمل كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة فى التعديلات الأخيرة لإدارات البنوك العامة التى تمت آواخر سبتمبر الماضى.

وأشار الرئيس الجديد للمجموعة إلى حصول «رؤية» – فى سبتمبر الماضى – على قرض معبرى بـ2.2 مليار جنيه، موزعًا بواقع 1.8 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من «الأهلى»، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى.

ويجرى تدبير التمويل الأساسى بأجل زمنى يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتعزيز استثمارات الشركة، كما يتزامن مع سعى «رؤية» لطرح %30 من أسهمها فى البورصة المصرية قبل نهاية العام.

وقال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة «بايونيرز» القابضة، والتى تمتلك %60 من أسهم «رؤية»، لوكالة «رويترز» نهاية سبتمبر الماضى، إن الطرح سيتم عبر زيادة رأس المال وطرح حصص صغيرة من نصيب كبار المساهمين.

وتأسست «رؤية» عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بحوالى مليارى جنيه، وبمساحات أراضٍ قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، تبعا لما هو منشور على موقعها الإلكترونى.

وتباشر الشركة حاليا تنفيذ 3 مشروعات عقارية، الأول: «ستون بارك» القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة، ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والثانى: «تلال السخنة» وتقوم بتطويره على 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كليومترات، وقامت مؤخرًا بنقل الطريق الساحلى المؤدى إلى المشروع، ليصبح خلف القرية على الجبل؛ لخدمتها بالكامل، ويبلغ طوله 9 كم، وتحملت تكلفة النقل بالكامل، وهى 90 مليون جنيه.

والمشروع الثالث يقام على 35 فدانًا ويطلق عليه اسم «هضبة» ويضم «تاون هاوس» وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترًا.