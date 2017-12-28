5 بنوك تعرض تدبير 750 مليون جنيه لاستغلال مليون متر بالمنطقة الاقتصادية

أحمد عاشور ونادية صابر

تعتزم الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تخصيص مليون متر مربع لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، بهدف إقامة 1000 مصنع بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة أن 5 بنوك محلية عرضت توفير 750 مليون جنيه لتمويل المعدات اللازمة لتشغيل المصانع، على أن يتم طرحها للشباب، لافتة إلى أن الأراضى سيتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لـ«المال»، إن الأراضى المخصصة ستكون فى منطقة «أبو خليفة» الصناعية بالإسماعيلية، ومن المقرر إبرام التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة التى تهتم بها القيادة السياسية.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر حكومية عن إنجاز %95 من البنية التحتية لمنطقة «ضاحية الأمل» الواقعة فى منطقة «أبو خليفة» الصناعية على مساحة 110 أفدنة، من إجمالى 197 فدانا ، على أن يتم طرح الأراضى للمستثمرين خلال الربع الأول من 2018.

وأكدت المصادر أنه جارٍ التفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات وإحدى شركات الغاز، لإكمال ترفيق المنطقة الصناعية، بجانب تركيب طلمبات المياه والمأخذ، بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وتقدر تكلفة توصيل المرافق والبنية التحتية للمنطقة بنحو 500 مليون جنيه، وكانت قد توقفت العامين الماضيين نتيجة عدم توافر التمويل، وقالت المصادر إن الهيئة الاقتصادية تصرف قرابة 7 ملايين جنيه شهرياً لأعمال المرافق، مما أثر بشكل إيجابى على معدلات التنفيذ.