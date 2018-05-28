5 بنوك تسجل أعلى سعر للدولار بمنتصف تعاملات الإثنين

هبة حامد: سجلت 5 بنوك أعلى سعر شراء للدولار عند 17.88 جنيه خلال تعاملات الإثنين، وهي بنوك HSBC، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، والمشرق.ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.87 جنيه، كما رفع بنكا مصر والأهلي المصري سعر الشراء قرشا لتعاملات اليوم ليسجل 17.80 جنيه.



هبة حامد:

سجلت 5 بنوك أعلى سعر شراء للدولار عند 17.88 جنيه خلال تعاملات الإثنين، وهي بنوك HSBC، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، والمشرق.

ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.87 جنيه، كما رفع بنكا مصر والأهلي المصري سعر الشراء قرشا لتعاملات اليوم ليسجل 17.80 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 17.88 جنيه للشراء بفارق قرش عن تعاملات أمس.

فيما استقر سعر شراء الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي “بيريوس”، والعربي الأفريقي الدولي، وابو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة ليسجل 17.87.

