5 بنوك تستحوذ على ثلثى النشاط المصرفى

❏ «المركزى»: صافى ربح القطاع 30.5 مليار.. وإجمالى المصروفات 44.8 مليار ❏ المركز المالى على مستوى السوق يقفز إلى 4.216 تريليون جنيه ❏ أكثر من تريليون جنيه توظف فى أذون الخزانة والأوراق المالية بالـ 5 مصارف.. وتقتنص %60 من الودائع ❏ 43 مليار جنيه زيادة فى قروض العملاء.. والمخصصات تقترب من

❏ «المركزى»: صافى ربح القطاع 30.5 مليار.. وإجمالى المصروفات 44.8 مليار

❏ المركز المالى على مستوى السوق يقفز إلى 4.216 تريليون جنيه

❏ أكثر من تريليون جنيه توظف فى أذون الخزانة والأوراق المالية بالـ 5 مصارف.. وتقتنص %60 من الودائع

❏ 43 مليار جنيه زيادة فى قروض العملاء.. والمخصصات تقترب من 110 مليارات

❏ إجمالى رؤوس أموال القطاع 114.5 مليار جنيه.. %60 منها للعشرة الكبار

❏ الاحتياطيات تصعد %42 بزيادة 58.9 مليار..وبند الأرصدة بالبنوك الخارجية يقفز لـ166.8 مليار أمنية إبراهيم أصدر البنك المركزى تقريرا مفصلا عن المركز المالى الإجمالى للبنوك الخمسة والعشرة الكبار فى السوق بنهاية مارس 2017، ولم يحدد «المركزى» فى تقريره ماهية البنوك الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن البنوك الأكبر من حيث الأصول ورأس المال هى: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى، وHSBC، ومصر، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو، وكريدى أجريكول. وعلى صعيد تقرير البنوك الخمسة الكبار، قال «المركزى» إن أكبر 5 بنوك استحوذت على أكثر من % 63 من المركز الإجمالى لبنوك القطاع المصرفى، بقيمة بلغت 2.682 تريليون جنيه، وفى جانب الأصول بلغ رصيد النقدية 26.9 مليار جنيه، واستثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة 1.015 تريليون جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى مصر 562.9 مليار جنيه، وأرصدة لدى البنوك فى الخارج 104.58 مليار جنيه. وبلغ بند أرصدة القروض والخصم للعملاء بالبنوك الخمسة الكبرى، 787.435 مليار جنيه، والأصول الأخرى 185.1 مليار جنيه. وأشار “المركزى” إلى أن رؤوس أموال أكبر 5 بنوك تستحوذ على نسبة %44.3 من إجمالى رؤوس أموال البنوك العاملة بمصر، بقيمة 50.773 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الإحتياطيات لديها ما يقارب 140 مليار جنيه مقارنة بـ198.3 مليار جنيه على مستوى السوق ككل. وبلغ رصيد المخصصات 50.59 مليار جنيه، والسندات والقروض طويلة الأجل 88.33 مليار جنيه، والتزامات لصالح البنوك فى مصر 171.73 مليار جنيه، والتزامات قبل البنوك خارج مصر 136.6 مليار جنيه، وبند الخصوم الأخرى 284.2 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن أكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى تستحوذ على نسبة %61 من إجمالى ودائع البنوك، إذ بلغ رصيد الودائع لديها 1.755 تريليون جنيه، مقابل 2.856 تريليون جنيه على مستوى السوق ككل. فيما قال تقرير البنك المركزى للبنوك العشرة الكبار، إن المركز المالى لها أظهر بلوغ بند النقدية نحو 36.5 مليار جنيه، واستثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة 1.228 تريليون جنيه، وأرصدة القروض والخصم للعملاء 924.4 مليار جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى مصر 654.6 مليار جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى الخارج 129.8 مليار جنيه، وبند الأصول الأخرى 207.4 مليار جنيه. وأشار إلى أنه على جانب الالتزامات وحقوق الملكية (الخصوم) بلغت إيداعات العشرة الكبار 2.114 تريليون جنيه، والالتزامات الأخرى 327.36 مليار جنيه، والالتزامات تجاه البنوك فى مصر 184.8 مليار جنيه، والالتزامات تجاه البنوك فى الخارج 164.3 مليار جنيه. وذكر التقرير أن رؤوس أموال البنوك العشرة الكبرى بلغ 68.95 مليار جنيه، تمثل %60 من إجمالى رؤوس أموال وحدات القطاع البنكى البالغ 114.56 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الاحتياطيات فى مارس 161.718 مليار جنيه، والمخصصات نحو 65 مليار جنيه. وعلى صعيد السوق المصرفية ككل، ارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك، بمقدار 316 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، وسجل 4.216 تريليون جنيه، مقابل 3.9 تريليون فى ديسمبر الماضى، بزيادة بلغت نسبتها %8.1، وفقاً لآخر تقارير البنك المركزى. ولفت تقرير «المركزى» إلى أن تلك الأرقام تعد بيانات مبدئية عن المركز المالى الإجمالى لبنوك الجهاز المصرفى فى الفترة من يناير إلى مارس للبنوك التى تنتهى السنة المالية فيها 31 ديسمبر، وعن الفترة يوليو – مارس للبنوك التى ينتهى العام المالى فيها 30 يونيو. واستأنف المركز المالى الإجمالى لبنوك القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى، الصعود فى شهر مارس الماضى بمقدار 264 مليار جنيه، بعد تراجعه بصورة ملحوظة فى شهر فبراير إذ انخفض بنسبة %3.9، وبقيمة 163.2 مليار جنيه ليسجل 3.952 تريليون جنيه، مقابل 4.115 تريليون جنيه فى يناير الماضى، وفقاً لبيانات البنك المركزى. وأظهر جانب الأصول زيادة عدد من البنود أسهمت فى زيادة المركز المالى للبنوك، أبرزها ارتفاع بند الأرصدة لدى البنوك فى الخارج بنسبة %48.4، وبقيمة 54.4 مليار جنيه، إذ وصل إلى 166.8 مليار جنيه نهاية مارس، مقابل 122.4 مليار، كما ارتفع بند النقدية بمعدل %19.5، بقيمة 8.3 مليار مسجلا 50.5 مليار. وزادت الأرصدة لدى البنوك فى مصر، حيث بلغت 814.8 مليار جنيه، فى مارس، مقارنة بـ723.5 مليار جنيه، بزيادة 91.3 مليار جنيه، كما ارتفعت أرصدة القروض والخصم للعملاء بقيمة 43 مليار جنيه، بمعدل زيادة %3.3، ووصلت إلى 1.343 ترليون جنيه، مقابل 1.3 تريليون جنيه. وصعد بند “أصول أخرى” بما يقارب 90 مليار جنيه بمعدل %46، ليصل إلى 283.2 مليار جنيه، مقارنة بــ193.7 مليار جنيه. وقال تقرير البنك المركزى إن توظيفات بنوك القطاع المصرفى فى الأوراق المالية وأذون الخزانة تراجعت فى بيانات الربع الأول من 2017، فى جانب الأصول، تراجعت بقيمة 33 مليار جنيه، وبلغت 1.557 تريليون. وعلى جانب الالتزامات وحقوق الملكية (الخصوم) فإن زيادة إجمالى الودائع بقيمة 102 مليار جنيه يعتبر العامل الرئيسى فى ارتفاع الخصوم ومن ثم المركز المالى ككل، لتسجل الإيداعات 2.856 تريليون جنيه نهاية مارس، مقارنة بـ2.754 تريليون نهاية ديسمبر، كما زاد بند إلتزامات قبل البنوك فى مصر بنسبة %53.5 بقيمة 74.4 مليار جنيه مسجلاً 214.3 مليار جنيه، مقابل 139.6 مليار جنيه. كما ارتفع بند الاحتياطيات بصورة ملحوظة فى الربع الأول وزاد بقيمة 58.9 مليار جنيه، بمعدل، %42.2 وبلغ 198.3 مليار جنيه، مقابل 139.4 مليار جنيه. وزاد بند المخصصات وسجل 109.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 104.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه، بنسبة %5.4، وبند الخصوم الأخرى بقيمة 14.7 مليار جنيه، وسجل 412.5 مليار جنيه فى مارس، مقابل 397.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر. وقال تقرير البنك المركزى إن رؤوس أموال البنوك شهدت زيادة طفيفة فى الربع الأول من 2017، بقيمة 585 مليون جنيه، وارتفعت لتسجل نحو 114.5 مليار جنيه، مقابل 113.975 مليار جنيه، بزيادة معدلها %0.5 فقط. وعلى صعيد بند السندات والقروض طويلة الأجل، زادت الخصوم بقيمة 6.2 مليار جنيه، بمعدل %5.6 وبلغ 117.2 مليار جنيه فى مارس، مقابل 111 مليار جنيه فى ديسمبر، فيما تراجعت الالتزامات تجاه البنوك فى الخارج بقيمة 9.2 مليار جنيه، وبلغت 193.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2017. كما أصدر المركزى تقريره عن قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى مارس 2017، وقال إن صافى العائد بلغ نحو 57.44 مليار جنيه على مستوى السوق ككل، منها 42.4 مليار بالبنوك الخمسة الكبرى، ونحو 46.7 مليار بالعشرة الكبار. وأشار إلى أن صافى إيراد النشاط لبنوك القطاع المصرفى بلغ 75.32 مليار جنيه، منها 55 مليار لدى الخمسة الكبار ونحو 60.69 مليار جنيه بالعشرة الكبار. فيما بلغ إجمالى مصروفات القطاع 44.8 مليار جنيه، منها 31.38 مليار جنيه بالخمسة الكبار، و34.4 مليار جنيه بالعشرة الكبار. وقال تقرير «المركزى» إن صافى الربح على مستوى بنوك القطاع ككل بلغ 30.516 مليار جنيه، حقق منها البنوك الخمسة الكبرى حوالى 23.7 مليار جنيه، والعشرة الكبار 26.23 مليار جنيه.



