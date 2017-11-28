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5 بنوك ترفع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم

هبة حامدرفعت 5 بنوك سعر الدولار مع التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر 17.71 جنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي. نسبة التغير سعر الدولار ليوم الثلاثاء