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5 بنوك ترفع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم

هبة حامدرفعت 5 بنوك سعر الدولار مع التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر 17.71 جنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي. نسبة التغير سعر الدولار ليوم الثلاثاء
28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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هبة حامد


رفعت 5 بنوك سعر الدولار مع التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر 17.71 جنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي.

نسبة التغير

سعر الدولار ليوم الثلاثاء

سعر الدولار ليوم الأثنين

سعر البيع

سعر الشراء

البنك

سعر البيع

سعر الشراء

البنك

0.01

17.75

17.66

كريدي أجريكول

17.75

17.65

كريدي أجريكول

0.02

17.79

17.69

الأهلي الكويتي “بيريوس”

17.77

17.67

الأهلي الكويتي “بيريوس”

0.02

17.75

17.65

الإسكندرية

17.73

17.63

الإسكندرية

0.02

17.76

17.66

مصر

17.74

17.64

مصر

0

17.77

17.67

HSBC

17.77

17.67

HSBC

0

17.75

17.65

الأهلي المصري

17.75

17.65

الأهلي المصري

0

17.75

17.65

العربي الأفريقي

17.75

17.65

العربي الأفريقي

0

17.76

17.66

التجاري الدولي

17.76

17.66

التجاري الدولي

0.03

17.81

17.71

ابو ظبي الإسلامي

17.78

17.68

ابو ظبي الإسلامي

0

17.78

17.68

الإمارات دبي الوطني

17.78

17.68

الإمارات دبي الوطني

 

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