5 بنوك تحقق أرباحاً مجمعة بقيمة 15.7 مليار جنيه بالنصف الأول من 2022

على الرغم من المخاطر التى واجهها القطاع المصرفى داخل الأسواق الناشئة منذ جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومستويات التضخم العالمية المرتفعة فإن خمسة بنوك مصرية، حققت نموًا فى صافى أرباحها بنسبة %28 فى النصف الأول من العام الجارى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة أن بنوك “التجارى الدولى CIB”، و”البنك المصرى الخليجي”، و”كريدى أجريكول”، وقطر الوطنى الأهلى “، و”فيصل الإسلامى “، حققت أرباحا مجمعة بقيمة 15.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل نحو 12.264 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب مسح أجرته “المال” عن نتائج أعمال البنوك.

كما أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى وصول صافى أرباحه خلال الـ 18 شهرًا المنتهية فى يونيو الماضى إلى 29.7 مليار جنيه.

وصعد صافى أرباح بنك “QNB الأهلى” ليصل إلى 4.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع 4 مليارات بنهاية يونيو السابق عليه وبمعدل نمو بلغ %16.

وفى البنك المصرى الخليجى، ارتفع صافى الأرباح بنسبة نمو %23 خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 409.5 مليون جنيه، مقارنة مع 334 مليون، خلال الفترة المناظرة لها فى 2021.

وخلال أول 6 أشهر من العام الجارى، حقق البنك التجارى الدولى صافى أرباح بمقدار 7.78 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات بنهاية يونيو قبل الماضى، بنسبة نمو وصلت إلى %28.

وأوضح البنك فى بيان أن أرباحه قبل خصم الضرائب بلغت 66 مليار جنيه خلال 18 شهرا المنتهية فى ديسمبر 2021 حيث سدد 36.3 مليار ضرائب لخزينة الدولة.

وارتفع الربح الصافى لبنك كريدى أجريكول مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو %32.3 ليسجل 1.015 مليار جنيه، مقارنة مع 767 مليونا للفترة المقابلة من 2021.

كما ارتفعت إيرادات الفوائد من 2.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضى، إلى 2.8 مليار للفترة ذاتها من العام الجارى.

وحقق بنك فيصل الإسلامى صافى ربح قدره 1.747 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 1.015 مليار للفترة المناظرة لها من العام الماضى ، بارتفاع %72.1.

وسجلت أرباح البنك قبل الضريبة 2.502 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.809 مليار فى يونيو 2021، بارتفاع نسبته %38.3.

ومنذ بضعة أيام أعلن بنك مصر عن وصول صافى أرباحه إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 % ، وذلك خلال الفترة المالية من يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2021 وسجل إجمالى أرباحه قبل الضرائب 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو %76 مع سداد 19.1 مليار للضرائب، وبذلك يحقق أكبر متوسط شهرى للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهرى 1.3 مليار مقابل 0.9 مليار فى يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %.

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير سابق، إن استمرار مرونة الصرف فى مصر ساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، مؤكدا أن النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجديدة.