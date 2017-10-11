5 اعترضات للفلاحين على قانون النقابة الجديد

❐ حسين عبدالرحمن: وزير الزراعة اشترط الاستقالة من أى نقابة حالية للتقدم لعضويتها الصاوى أحمد سجلت قيادات الفلاحين 5 اعتراضات رئيسية على قانون النقابة الموحدة للفلاحين أولها : أن الاشتراك فى عضوية النقابة الجديدة، مشروط بعدم شغل الفلاح /المزارع لأى وظيفة أخرى بخلاف الزراعة، وثانيها : عدم السماح لحا

❐ حسين عبدالرحمن: وزير الزراعة اشترط الاستقالة من أى نقابة حالية للتقدم لعضويتها

الصاوى أحمد

سجلت قيادات الفلاحين 5 اعتراضات رئيسية على قانون النقابة الموحدة للفلاحين أولها : أن الاشتراك فى عضوية النقابة الجديدة، مشروط بعدم شغل الفلاح /المزارع لأى وظيفة أخرى بخلاف الزراعة، وثانيها : عدم السماح لحائزى ومالكى الأراضى بالاشتراك فى العضوية حال شغلهم وظيفة أخرى بخلاف الزراعة، وثالثها : اشتراط حضور المزارعين بكامل العدد “3.5 مليون لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، ورابعها : السماح لرؤساء الشركات بالاشتراك فى عضوية النقابة، وخامسها : التخوف من سيطرة وزير الزراعة على النقابة – بما يخالف الطابع الفئوى للنقابة.

كان مجلس الوزراء، قد أحال قانون النقابة الموحدة للفلاحين قبل أيام إلى مجلس الدولة لتمريره دستوريا، قبل أن يحال لمجلس النواب للتصويت عليه.

فى البداية، أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا، أبلغه أن العضوية فى النقابة الجديدة للفلاحين تتطلب الاستقالة من النقابة الحالية .

وأكد لـ«المال» أن الانتهاء من إجراءات قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين سيكون فى غضون شهرين وسيصدق عليه مجلس الدولة، ثم يناقش فى جلسات مجلس النواب قبل إقراره.

وأوضح أن من بين التخوفات فى القانون الجديد للترشح لانتخابات نقابة الفلاحين، عدم وجود مهنة أخرى للعضو خلافا للزراعة، كما يحرم غير الفلاح صاحب الحيازة الزراعية من الحصول على العضوية أيضا.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء سيختار لجنة من ٨ شخصيات مهمتها تنفيذ الإجراءات التأسيسية للفرع الرئيسى للنقابة بالإضافة لـ27 فرعا فى المحافظات، وهى لجنة مكونة من قانونيين وتنفيذيون وفلاحون ومن كل المجالات، على ألا يحق لأى عضو منها الترشح لعضوية النقابة الجديدة.

من جانبه، رفض رشدى أبو الوفا، نقيب الفلاحين بالأقصر، قانون النقابة الجديد بشكله الحالى، مؤكدا أن الثغرات الموجودة به، تجعل الفلاح والمزارع تحت أنياب وزير الزراعة والحكومة.

وقال لـ «المال »، إن تعديلات القانون جاءت لتشديد قبضة الدولة على الزراعة، وإحكام سيطرة وزير الزراعة على منصب النقيب، وبالتالى ستتحول النقابة من الدفاع عن مطالب الفلاحين الفئوية إزاء قرارات الحكومة، إلى تأييد للقرارات، الأمر الذى يستحيل تنفيذه.

وكان مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، قد عقد اجتماعا -الأحد- الماضى، وسجل الحضور بعض الاعتراضات على البنود المخالفة للقانون والدستور- وفقا لآرائهم- ووجود عوار فى بعض مواده مما يجعله مخالفا للقانون والدستور.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد، أن القانون فى مادته الأولى قد أورد كلمة «المنتجين الزراعيين»، والتى لا علاقة لها بتعريف الفلاح الذى يتم إنشاء النقابة من أجله.

ويقصد بالمنتجون الزراعيون رؤساء الشركات الزراعية والمشروعات ذات الصلة، وهو ما يرفضه الفلاحون.

ويتخوف زراعيون من سيطرة وزير الزراعة، على منصب النقيب، مما يعنى ضياع حقوق ملايين الفلاحين، الذين يتحصنون فى النقابة من القرارات الحكومية المتعاقبة المجحفة فى الكثير من الأحيان طبقا لأرائهم.

وأوضح أيضا أن القانون الجديد اشترط انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، حضور كل الأعضاء المقيدين بجداول النقابة فى اجتماعها بعدد 3.5 مليون فلاح حائز فى مصر، لإتمام إجراءات انعقادها وأداء مهامها تفعيلاً للقانون.