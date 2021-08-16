%5 ارتفاعا بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة خلال 2020-2021

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن ارتفاع انتاج مصر من الكهرباء المولدة عبر الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو %5 خلال العام المالى المنتهى 2020-2021.

واضافت المصادر فى تصريحات للمال، أن اجمالى الانتاج سجل نحو 25 تيرا وات ساعه على مدار العام من كافة المحطات شاملة المحطات المائية والرياح والشمسية بالاضافة إلى المحطات الحرارية.

واشارت المصادر إلى أن الطاقة الكهرومائية تساهم بنسبة تقدر بحوالى %60 من إجمالى الطاقة المتجددة المولدة، تليها مشروعات طاقة الرياح بنسبة تقدر بحوالى %21 ثم والطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى %18 من إجمالى الطاقة المتجددة المنتجة، على الترتيب.

وأوضحت أن الزيادة فى الطاقة المنتجة يرجع إلى إدخال بعض القدرات فى المحطات الشمسية الصغيرة ومحطات الرياح عبر القطاع الخاص بالإضافة إلى برامج الصيانة المستمرة للمحطات لزيادة الكفاءة والقدرة الانتاجية للمشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية بلغ نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية 2020، مقارنة مع نحو 57 ألف ميجاوات خلال 2019، وتحولت مصر لمحور رئيسى للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس بقدرات إجمالية نحو 14.4 ألف ميجاوات، ويصل إجمالى حجم الطاقة المتجددة منها 6000 ميجاوات

يذكر أن مصر انتهت من تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات باستثمارات مليارى دولار، بنظام الخلايا الفوتو فولتية، وتقوم الحكومة بشراء الطاقة من المستثمر، ويصل العائد على الاستثمار بين 10 إلى %15.

تلتزم الحكومة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروعات، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

ونجحت مصر فى تنفيذ مخططها الاستراتيجى لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة قبل حلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح إلى %12، و%6 نسبة الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية %2 من مزيج الطاقة.