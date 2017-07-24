5 إلى 7% ارتفاعاً فى استهلاك الكهرباء رغم زيادة الأسعار

260 جيجا وات تراجعاً بالإنتاج خلال يونيو مقارنة بـ 2016 حمزة: شركات التوزيع تبدأ طباعة الفواتير والتحصيل نهاية الشهرعمر سالمبدأت شركات توزيع الكهرباء، فى طباعة الفواتير الخاصة باستهلاك المواطنين لشهر يوليو الجارى، وهو الشهر الأول الذى يتطبق فيه الزيادات الجديدة، طبقًا لعدد من رؤساء شركات



260 جيجا وات تراجعاً بالإنتاج خلال يونيو مقارنة بـ 2016

حمزة: شركات التوزيع تبدأ طباعة الفواتير والتحصيل نهاية الشهر



عمر سالم

بدأت شركات توزيع الكهرباء، فى طباعة الفواتير الخاصة باستهلاك المواطنين لشهر يوليو الجارى، وهو الشهر الأول الذى يتطبق فيه الزيادات الجديدة، طبقًا لعدد من رؤساء شركات الكهرباء، الذين أكدوا أن الاستهلاك ارتفع بما يتراوح بين 5 إلى 7%.

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركات بدأت فى طباعه الفواتير منذ أيام لبعض مشتركيها، لتحصيلها بداية من نهاية الشهر الجارى، الخاص باستهلاك شهر يوليو.

وأضاف حمزة فى تصريح لـ«المال»، أن استهلاك المواطنين خلال شهر يوليو زاد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ويتراوح الاستهلاك الخاص بشهر يونيو الماضى بين 27.5 إلى 28.3 ألف ميجاوات، فيما يتراوح استهلاك شهر يوليو بين 28.5 إلى 30 ألف ميجاوات بمتوسط زيادة 1500 ميجاوات.

وطبقاً للزيادة الجديدة فى الأسعار المعلنة نهاية يونيو الماضى، وتحاسب الشريحة الأولى، التى تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات 13 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 22 قرشا، والثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، وتحاسب بـ 27 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وتحاسب بسعر 55 قرشا للكيلووات، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات تحاسب بـ 75 قرشا، والسادسة من 651 إلى ألف كليو وات 125 قرشا ، والسابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم وتحاسب بسعر 135 قرشا للكيلووات ساعة.

وقال مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بدأت فى طباعة الفواتير الخاصة باستهلاك شهر يوليو الجارى، تمهيداً لتحصيل تلك الفواتير بداية من الأسبوع الجارى.

وأضاف فودة لـ «المال»، أن استهلاك المواطنين ارتفع بين 5 إلى 7 % خلال شهر يوليو، مقارنة باستهلاك شهر يونيو الماضى، لافتاً إلى أن إجمالى التحصيلات الخاصة بالشركة تتراوح بين 400 إلى 420 مليون جنيه شهرياً.

وقال ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بدأت فى التحصيل بداية من الأسبوع الجارى، لافتاً إلى أنه حال عدم قيام المشترك المنزلى بتسديد الفواتير الخاصة باستهلاكه، تجدول قيمة فواتيره واستهلاكه، على الشهور المقبلة مع عدم إضافة أى فوائد خاصة بالجدولة، ولكن إضافة فوائد على قيمة المتأخرات لكبار المستهلكين.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ لمناطق «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ»، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء، ويبلغ عدد محولات الجهد المتوسط نحو 16720 محولًا.

وكشف تقرير صادر عن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وانخفض الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من 2016، وارتفع الإنتاج إلى 17436 جيجاوات/ساعة، خلال يونيو الماضى، مقارنة بـ 17706 جيجاوات/ساعة، خلال يونيو 2016، بتراجع 270 جيجاوات/ساعة، برغم أعلان الوزارة المستمر بأن هناك زيادة فى القدرات المنتجة خلال العام الجارى مقارنة بالماضى.

وارتفع الاستهلاك خلال يونيو 2017، وبلغ الحمل الأقصى إلى 29.2 ألف ميجاوات مقارنة بـ 28.9 ألف ميجاوات خلال العام الماضى، وبلغ إنتاج الكهرباء من الغاز 13312 جيجاوات، و2292 جيجاوات من المازوت، و1528 جيجاوات، من الطاقة المائية، وأخيراً 3.4 جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة.