5 إلى 10% من أسهم «دومتى» لكل عضو فى تحالف «Expedition Investments»

كشفت مصادر مطلعة أن كل عضو بالتحالف المؤسس لشركة Expedition Investments – بخلاف آل الدماطى – سيحصل على حصة تتراوح بين 5 إلى %10 من أسهم شركة «دومتى»، حال نجاح عرض الشراء المقدم من الأولى على أسهم الأخيرة.

وكانت شركة Expedition Investments قد تقدمت بعرض شراء لـ%34 من أسهم رأسمال «الصناعات الغذائية العربية- دومتى»، والمكملة لنسبة %90 بسعر 5 جنيهات للسهم، وتستمر فترة سريان العرض حتى نهاية جلسة 14 سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن أعضاء التحالف -بخلاف آل الدماطي- لن يتحصلوا على حصص مؤثرة فى شركة «دومتى»، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة وتحديد نسبة كل عضو فى التحالف عقب انتهاء مدة سريان العرض.

ويضم التحالف المؤسس لشركة Expedition كلا من آل الدماطي، ويحيى بن لادن، وشركة الملتقى العربى للاستثمارات، بخلاف عدد من المستثمرين الأفراد.

كانت «المال» قد كشفت منذ أسابيع أن آل الدماطى – المالكين لنحو %41 من أسهم «دومتى» تقريبا- سيستحوذون على حصة حاكمة – بموجب العرض – تتخطى حاجز الـ%55 وذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر مجموعاتهم المرتبطة.

وأوضحت المصادر أن أعضاء التحالف لا ينوون شطب شركة «دومتى» من البورصة مستقبلا، إذ ستتم المحافظة على نسبة التداول الحر المطلوبة بنحو %10 من الأسهم.

وأظهر إفصاح «دومتى» المرسل للبورصة المصرية فى أبريل الماضي، أن «آل الدماطى» يمتلكون نحو %41 من أسهم الشركة، موزعة كالآتى: %11.53 لصالح «TREVI HOLDING» المملوكة لعمر الدماطي، رئيس الشركة، الذى يمتلك حصة منفردة أخرى تقدر بـ%9.20، و%7.23، لزينب شاهين، ونجيبة مصطفى بحصة نسبتها %4.16، وخالد الدماطى بحصة %2.26، ومحمد عمر الدماطى بـ%1.91 وآخرين.

وتشارك «الملتقى العربى للاستثمارات المالية» فى التحالف عبر تخصيص نحو 50 مليون جنيه للمساهمة فى عملية الاستحواذ على حصة من «دومتى».

وقرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، إرجاء إصدار بيان بشأن مدى جدوى عرض الشراء المقدم ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها، وذلك لحين تقديم تقرير المستشار المالى المستقل خلال الفترة المنصوص عليها بخطاب الرقابة المالية.

وحققت «دومتى» صافى ربح بقيمة 111.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 32.55 مليون فى الفترة المقابلة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار فى الفترتين على الترتيب.